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    首頁 > 社會

    背信偵辦中…葳格國際學校遭搜索

    2026/05/12 05:30 記者陳建志、黃旭磊／台中報導
    葳格教育體系創辦人袁昶平（右）與葳格高中執行董事吳菀庭（左）前年再婚。（檔案照葳格提供）

    葳格教育體系創辦人袁昶平（右）與葳格高中執行董事吳菀庭（左）前年再婚。（檔案照葳格提供）

    疑與創辦人夫妻遭控掏空校產有關

    台中葳格國際學校上週五驚傳遭台中地檢署搜索，目前傳出疑和葳格高中執行董事吳菀庭、金錢豹創辦人袁昶平去年遭指涉掏空校產、收受回扣有關。不過，校方表示，基於偵查不公開原則，不便對外說明，學校目前正常運作；台中地檢署則證實，檢察官八日執行搜索，並查扣相關證物，案由為背信，目前列「他」字案偵辦，不過詳細案情因偵辦中不便對外說明。

    金錢豹創辦人袁昶平也是葳格教育體系創辦人，前年與小廿四歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚，但昨天卻爆出，檢方上週五到學校搜索。據了解，此案是否有特定涉嫌人還不清楚，檢方目前列「他」字案偵辦，上週五有帶回相關人訊問，不過訊後都請回，尚未約談吳菀庭和袁昶平，目前尚無人列被告。

    據指出，此案應與去年有民眾向媒體爆料，指吳菀庭長期收受廠商回扣、做假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產上億元的狀況，不僅違反《私校法》，更涉犯《刑法》背信、侵占與《稅捐稽徵法》等罪嫌，強調已向司法機關提出檢舉；不過當時校方發出聲明嚴正否認，強調全屬捏造，並指媒體未經求證，即予以刊登，已涉及人身攻擊。外界猜測檢方此次出手，可能與此有關。

    台中市教育局則表示，事涉葳格國際學校董事會，且偵查不公開，將持續關注事件發展。

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