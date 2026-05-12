盜20萬個資 智誠負責人起訴／成立4人頭公司 規避人力銀行獵人頭2100萬查詢費

新北地檢署依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁紀錄及違反個資法等罪嫌起訴智誠科技服務公司實際負責人劉富翰及其四名員工共五人。（資料照）

知名獵人頭公司智誠科技服務公司實際負責人劉富翰，為了節省公司成本、規避一〇四人力銀行對獵派公司的限制及比一般公司更高的每筆一〇五元履歷查詢費等原因，涉嫌利用其所掌控的四家公司，佯以一般公司名義與一〇四人力銀行簽約，自二〇一八年起查詢廿萬餘筆求職者個資，不法利益約兩千一百萬元；新北地檢署依刑法詐欺得利、無故取得他人電磁紀錄及違反個資法等罪嫌起訴劉男及其四名員工共五人。

人力派遣業 須支付較高費用

成立一般公司 大量查求職履歷

檢調查出，一〇四公司為保護求職者個資、管理履歷流向，將契約區分網路徵才廣告刊登服務契約（A類契約），適用一般公司等；但智誠公司屬人力派遣業者，依獵派契約規定，每筆履歷需支付一〇五元較高額費用，且查看後無法利用一〇四公司系統進行邀約。

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檢方發現，劉男受限於上述對獵派公司的限制，無法利用網路大規模招攬，為閱覽求職者履歷，節省成本，增加媒合求職者機會及規避履歷查詢費，涉指示周姓等四名員工設置炎磊公司、杰克公司籌備處、才博公司籌備處三家公司或辦公處，並利用他所掌控的美商Prestigious Society Inc，佯以一般公司名義，與一〇四公司簽訂A類契約。

檢方調查，智誠公司以上述公司取得人才查詢系統及閱覽履歷權限後，自二〇一八年九月起由員工輸入帳號及密碼，查詢含有求職者姓名、出生年月日、身分證字號、聯絡方式等履歷高達廿萬餘筆，不法利益兩千一百萬元。全案經檢察官林佳慧指揮調查局台北市調查處所偵破；據了解，智誠公司已與一〇四公司和解。

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