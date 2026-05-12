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    首頁 > 社會

    光澤高雄店 查到偷拍女客裸體畫面

    2026/05/12 05:30 記者黃良傑、許麗娟、蘇福男、鄭淑婷、翁靖祐／綜合報導
    光澤醫美高雄分店也爆偷拍，鏡頭拆走主機忘帶走，案情趨明朗。（記者黃良傑翻攝）

    光澤醫美高雄分店也爆偷拍，鏡頭拆走主機忘帶走，案情趨明朗。（記者黃良傑翻攝）

    「光澤」連鎖醫美集團在新北市的三處分店，被查出有拆除監視器痕跡，迄目前已有二人收押、五人交保；隨後該集團的高雄分店也被查出有拆除痕跡，據了解，工作人員坦承數日前總公司派人來拆除，卻忘了主機，已遭檢警查扣，初步過濾影像中有女病患寬衣裸身畫面，將還原所有畫面，通知被害人指認、提告。

    拆鏡頭忘了主機 露饀

    高雄檢警八日會同衛生局稽查位於三民區的高雄分店，分店人員拖延二個多小時，檢警才得以進入診間勘查，在牆壁上發現裝設鏡頭的釘孔，但鏡頭已於前一天遭總公司派人拆除；檢警從天花板外露的麥克風，循線至地下室查獲主機，檢視裡面的記憶體，初步發現有女病患寬衣影像，已構成妨害秘密罪嫌，將相關器材查扣。

    聖宜桃園兩分店遭搜索

    另外，台北市聖宜醫美診所也被控於診間裝攝影機，已偵訊負責人李宜展，訊後請回，台北地檢署昨天分案由婦幼專組檢察官偵辦。桃園地檢署昨也指揮警方及衛生局到聖宜桃園店、中壢店搜索，查扣電腦主機等設備，並以證人身分訊問兩店店長。

    光澤醫美高雄分店診間牆壁（紅圈）有被拆除監視器的痕跡。（記者黃良傑翻攝）

    光澤醫美高雄分店診間牆壁（紅圈）有被拆除監視器的痕跡。（記者黃良傑翻攝）

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