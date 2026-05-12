已知４醫美集團偷拍…疏查核、缺資安規範 中央及地方皆挨批

林淑芬認為，衛福部應檢視醫療院所監視錄影影像涉及的隱私保障與後續處理、保管責任規範。（記者林志怡攝）

愛爾麗、光澤、聖宜、研醫明等醫美集團爆出偷拍疑雲，衛福部長石崇良強調「做法不可取」，也應採取最嚴厲處分，該停業就停業，醫事司將要求各院所落實隱私保護指引；但民進黨立委林淑芬強調，衛福部與地方衛生單位平時疏於查核，相關隱私保障與影像處理、保管責任規範都需要重新檢視。

石崇良昨日出席立法院衛環委員會時指出，目前已知有四個醫美集團旗下院所涉有違規裝設攝錄影機情事，衛福部已陸續要求地方衛生局對轄區內的相關院所進行盤查，並對出現此類不可取行為的院所採取最嚴厲處分，且該停業就應採取停業處分。

請繼續往下閱讀...

但林淑芬認為，目前已有多個醫美集團爆出以相同手法違規裝設攝錄影機，甚至有院所湮滅證據，而衛福部與各地方衛生單位過去疏於查核醫療院所內高隱私期待場所的錄音、錄影情況，且相關指引、法規也僅以宣示性文字要求院所要取得患者同意，恐造成日後難以控制的外流風險。

林淑芬舉例，過去韓國首爾知名整形診所曾遭駭客入侵，導致許多民眾的影像流入暗網，難保台灣沒有此類影像流入暗網的情況，目前政府對相關院所的資安等級極低，民眾影像外流風險不容忽視，衛福部對醫療場域中的健康資訊如何拍攝、保存、調閱、刪除也應以法規詳加規範，否則民眾的隱私權將持續缺乏保障。

石崇良：明邀地方訂裁罰基準

對此，石崇良表示，衛生局每年都會進行督導考核，對於非法裝設錄影器材也應進行查處，醫事司將於五月十三日邀集地方衛生局召開會議，訂定裁罰基準，並要求各地衛生局將錄影器材設置情況納入今年督導考核重要項目，另「醫療法」也有授權地方衛生單位進行無預警查核。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法