沒訓練就扮吊死鬼 遭勒員工送加護／「邏思起子」密室逃脫 無預防措施、未評估風險

台北市勞動檢查處調查後發現「邏思起子」旗艦店有3項缺失，導致女員工扮演「吊死鬼」角色時，發生工安意外。（圖為遊戲宣傳海報）

邏思起子旗艦店罰停業

台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店，吳姓女員工十日晚間扮演「吊死鬼」角色，準備對玩家進行驚嚇演出時，疑因繩索道具問題窒息，送醫搶救後恢復呼吸心跳，目前仍在觀察中。台北市勞動檢查處昨稽查後表示，經調查現場有未採取必要預防措施、未實施風險評估、吳女未接受職業安全衛生教育訓練共三項缺失，已要求停業，將搜集資料後，依法裁罰三萬元到卅萬元罰鍰。台北市產業發展局表示，研議強制投保公共意外責任保險。

台北市議員參選人陳聖文四月卅日才由市議員張文潔陪同開記者會，說明玩密室逃脫時，遭壓克力銳片刺入腹部受傷，險些刺中腎臟；張文潔當時指出，密室逃脫等體驗式場域，缺乏專屬的法規管制，呼籲市府盤點地點及數量，提供合理的輔導與規範。產發局當時回應，會透過跨局處會議審慎研議，修訂《消費場所強制投保公共意外責任保險》相關規定，納入強制投保機制。

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北市產發局上月曾允強制投保

針對吳姓員工險被繩索勒頸窒息案，勞檢處主任秘書康水順說明，經勘查活動場所後，發現未針對勞工踩踏採取必要預防措施，已違反職業安全衛生設施規則第廿一條規定，依法得處三萬元到卅萬元罰鍰。另現場未實施風險評估及未使吳女接受職業安全衛生教育訓練，已違反職業安全衛生法第五條第二項及職業安全衛生教育訓練規則第十七條第一項的規定，已要求現場停業，雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑑別。

張文潔昨指出，密室逃脫、沉浸式體驗、NPC（非玩家角色）互動演出，早已不是單純的小遊戲，其涉及大量黑暗空間、機關裝置、壓克力與道具結構、密閉空間、火災逃生、高強度肢體互動，甚至是「上吊」、「追逐」、「驚嚇」、「限制行動」等高風險情境，管理制度卻非常破碎，明顯不足，市府應由產發局主責，跨局處全面盤點密室逃脫與沉浸式體驗場館，建立高風險道具與互動機制安全指引，強化消防、建管、勞安、逃生與現場安全稽查，並將「演員／NPC工作安全」正式納入勞檢項目。

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