台北密室逃脫驚傳意外 女員工扮吊死鬼 繩勒頸險喪命

著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」女員工扮演「吊死鬼」，遭繩索勒住頸部窒息，一度失去生命跡象，家屬提告店家。（圖為遊戲宣傳海報）

台北市信義區著名密室逃脫遊戲店「邏思起子」前晚發生驚悚意外，卅歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時，遭繩索勒住頸部窒息，一度失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救恢復心跳，吳女家屬不滿店家處置，對業者提出過失傷害及過失致重傷害告訴，警方已將公司負責人函送偵辦。

前晚七時許，當時店內正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳姓女員工扮演上吊女鬼，對玩家進行驚嚇演出，沒想到玩家離開，另組項目的同事也結束後來找她聊天，才發現吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，緊急將她救下，中間空檔超過廿五分鐘。

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道具缺乏安全設計 沒有監視器

吳女的哥哥事後在社群平台發聲，表示妹妹目前仍在加護病房治療，無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察三天左右，他指出，妹妹曾提過店內部分設備，疑非專業安全道具，而是員工自行製作，他看到的出事道具也是真實亞麻繩，缺乏安全斷裂或防勒設計；此外，員工活動區疑似沒有監視器，事發時疑似僅配置一名員工負責現場。

家屬不滿提告店家 警函送偵辦

吳女哥哥更說，曾有員工提到過去也有人在類似位置發生被勒昏情況，直指非單純意外，希望主管機關能一併查明。

警方昨也通知公司代表人卅八歲古男與值日幹部卅二歲黃男製作筆錄，他們稱公司均有安全作業規定，並提供相關安全訓練；警方現場勘察及調閱監視器，初步排除外力介入。

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