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    多次試探科監效能 法官不准郭哲敏交保

    2026/05/11 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    曾多次試探科技監控效能，高院認定其有高度逃亡之虞，不准郭哲敏交保。（資料照）

    曾多次試探科技監控效能，高院認定其有高度逃亡之虞，不准郭哲敏交保。（資料照）

    涉地下匯兌、洗錢及跨境賭博等案的「八八會館」負責人郭哲敏，一審台北地院依違反銀行法、組織犯罪等罪判刑十一年八月，目前由高等法院審理中，預定本月二十九日宣判。郭近期聲請具保停押，並以前台北市長柯文哲等其他重罪被告未被羈押，質疑差別待遇，但高院認定其有高度逃亡之虞，且曾多次試探科技監控效能，駁回聲請，將自本月十六日起第五度延長羈押二個月。

    郭哲敏主張，全案已事證明確，無勾串或滅證之虞，且羈押已近三年，無棄保潛逃動機。對科技監控出現海岸線、港口足跡，他解釋為露營及宗教祭祀，並稱願將電子監控限縮至台北市或住家三百公尺內、提高回報頻率以換取交保。

    不過，高院認為，郭哲敏一審判處重刑足以提高逃亡動機。即便案件已辯論終結、預定月底宣判，但後續可再上訴第三審，仍有規避審判及刑罰執行高度可能。

    高院提及，郭在具保並接受科技監控期間，多次於海岸線及港口觸發三級告警，與其說法不符。至於繳回一億餘元犯罪所得，高院認屬沒收追徵範圍，性質不同於具保。另羈押與否須依個案判斷，不能與他案比較，因此駁回聲請。

    郭哲敏早年活躍於博弈與電信產業，後跨足地下匯兌與洗錢，並在台北大直經營奢華招待所「八八會館」，隨後引爆震撼警界的「八八會館風暴」。檢警查出，其透過加密貨幣及跨境博弈平台進行大規模洗錢，金流達二一八億元。

    二〇二二年，郭哲敏疑在檢警搜索前夕提前獲悉消息潛逃海外，輾轉美國、新加坡及泰國，二〇二三年七月在泰國曼谷落網，由台泰警方合作遣返回台。

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