律師︰廣告不實 可循消保法求償

彰化雜貨店業者買100包清潔萬能粉後，怒控陳男詐欺。 （翻攝臉書爆料公社）

陳姓男子將「清潔萬能粉」賣給彰化市某雜貨店，因產品「不起泡、洗不乾淨」，雜貨店老闆告詐欺，法院判決陳男無罪確定。曾任彰化地檢署檢察官的執業律師鄭智文說，該案無罪的關鍵在於，我國並無一套「清潔劑是否有效的檢測標準」，對於消費者購買到與宣傳不符的劣質品，鄭智文建議，可依《消費者保護法》、《公平交易法》與民法，來主張權利求償。

他說，消費者可以撥打一九五〇全國消費者服務專線，也可以向各縣市政府消保官申訴，消保官會介入協調，多數案件能和解或退款，若未成功，可向縣市政府消費爭議調解委員會申請調解，如果調解成立，調解書經法院核定，即具有強制執行力，如果仍不成功，可以到法院提出民事損害賠償之訴，一旦能證明業者「故意」做不實廣告，依《公平交易法》，法院可酌定最高三倍懲罰性賠償。

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至於無罪判決主因，鄭智文分析說，國內並無法令規範清潔用品的成分，例如氫氧化鈉是清潔劑成分，但強調天然的椰子油醇、茶籽皂素、無患子，刺激性較低，也有清潔力，另外，國內的檢驗公司，對於清潔用品效果，也沒有一套標準驗證方法，無從檢驗清潔劑效果。他強調，陌生客人進入雜貨店，稱讚此商品有效，還當場買二包，假設陌生客是陳男安排，這也是「行銷手法」，用另一人口碑，促成店家購買，也不構成詐欺，畢竟「要不要買」，決定權仍在店家。

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