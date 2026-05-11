賣洗不乾淨萬能粉 挨告6次都過關

陳男從車上搬清潔萬能粉到雜貨店。 （記者顏宏駿翻攝） 彰化雜貨店業者買100包清潔萬能粉後，怒控陳男詐欺。 （翻攝臉書爆料公社）

10幾年5度不起訴1次無罪 法官︰台灣無檢驗標準

陳姓男子四十多年前購入一批「清潔萬能粉」，他巡迴全台兜售，因「洗不乾淨」被告詐欺罪五次，全部不起訴處分，二〇二二年他又與身分不詳男子到彰化市一家雜貨店，唱做俱佳推銷後，老闆花一萬元進貨一百包，客人卻反映「不起泡、洗不乾淨」，氣得怒告詐欺，不料，法官卻認為，台灣針對清潔劑效果，沒有檢驗標準與方法，既然無從檢驗，就不能證明「毫無清潔效果」，判決陳男無罪確定。

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彰化地檢署起訴書指出，陳男四處兜售四十多年前購入的「清潔萬能粉」，卻從二〇一二年起，陸續被進貨的店家提告詐欺，包括新北等四個地檢署五度不起訴，二〇二二年陳男駕駛小貨車，載著身分不詳男子，到彰化市一家雜貨店推銷，陳男向老闆宣稱，這是鐵工專用洗手的清潔粉（俗稱洗黑手粉），效果極佳，雜貨店每包進貨一百元，可轉賣二百元。

推銷過程中，陳男向外招手，身分不詳男子喬裝成客人進入雜貨店，當場以四百元買二包，營造搶手假象，老闆花一萬元進貨一百包，但上架二年賣得頗差，二〇二四年客人反映「不起泡、洗不乾淨」，老闆氣得報警。

彰化地檢署認為，四個地檢署雖不起訴，但足以證明陳男知道洗淨效果不佳，卻宣稱效果極佳，又安排男子喬裝客人當場購買，營造買氣旺假象，構成以詐術使人交付財物的詐欺罪。

彰化地院審理時，陳男否認詐騙，他強調「有清潔效果」，一審認為，檢方送交台灣檢驗科技公司，該公司卻答覆，針對清潔劑效果，目前並無統一且明確的檢驗標準與方法，因此無法檢驗，既然無法檢驗，就不能證明無效果，判決陳男無罪。

檢方上訴高等法院台中分院，並強調陳男安排身分不詳男子假扮客人，讓老闆陷於錯誤，二審卻認為，銷售員都會大力推銷產品，老闆如有疑慮可拒絕進貨，此男子是在老闆同意向陳男進貨之後，才向老闆買二包，此人的「不當行為」，不影響老闆進貨意願，駁回檢方上訴，陳男無罪確定。

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