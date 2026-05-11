六星級月子中心被控裝針孔 負責人到案說明

警方檢測月子中心有無針孔設備。（記者王冠仁翻攝）

號稱六星級、台北市知名月子中心「汭恩產後護理之家」，昨被指控涉嫌裝設煙霧偵測器型針孔鏡頭。警方到場勘查，檢視哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器，發現內部藏有線路，經檢測後，線路連接的其實是收音麥克風；由於民眾提告，再加上私下收音的行為也有違反妨害秘密之虞，警方依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌移請檢方偵辦。

昨天有民眾在社群上發文，聲稱在該月子中心發現有偷拍設備，還是裝在SPA室，大家都在這脫衣按SPA，直呼「太扯了吧！」北市警中正一分局昨下午二時許接獲報案，報案人聲稱，在台北市中正區的「汭恩產後護理之家」，其哺乳衛教教室天花板上的煙霧偵測器中，發現疑似有針孔鏡頭。

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警方派鑑識人員到場檢測，發現該處天花板上總共裝有三個煙霧偵測器，其中二個是真的煙霧偵測器，另外一個卻是「假貨」，其中更藏有不明線路。

警方勘查檢測 研判是收音麥克風

警方以紅外線反針孔偵測器進行偵測，在這個藏有線路的煙霧偵測器中沒有發現針孔鏡頭。經警方檢測後，研判這個被民眾指控是針孔鏡頭的設備與線路，實際上是收音麥克風。

警方在場查扣煙霧偵測器、收音麥克風與其線路、監視器主機及硬碟等，經初步檢視相關檔案，並沒有發現偷拍影像。不過，警方為求慎重，不排除相關可能性，因此仍將會全面檢視查扣回來的檔案，釐清有無用針孔偷拍的疑慮，警方也通知連姓負責人到案說明。

業者昨發表聲明，聲稱會秉持透明、負責之態度，配合主管機關監督，也表示已完成公部門聯合實地查核，各項空間設施符合法規，無任何違規監控設備。業者也說，嚴令禁止在產婦房間、哺乳室、更衣區及浴廁設置任何監控設備，未來也會秉持初衷，持續以最嚴謹的安防標準與專業熱忱，守護每一位母親與新生兒的尊嚴。

連姓負責人受訪說明。（記者王冠仁翻攝）

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