醫美針孔監控 律師：簽同意書 不等同合法

警方清查診間、更衣室等私密空間，確認是否遭裝設偽裝針孔設備。（民眾提供）

繼愛爾麗醫美診所爆發偷拍風波後，全台多家醫美診所及月子中心也陸續傳出類似爭議。律師謝祐綸指出，診所基於醫療糾紛預防與內部管理需求，在櫃檯、候診區等公共空間設置監視器，但仍須符合目的正當性、範圍必要性及充分告知等法律界線，否則即使病患或員工已簽署同意書，仍無法免除法律責任。

若是診療室、更衣空間或麻醉恢復區等高度隱私場域，因涉及病患身體隱私，即使以安全或管理為由設置錄影設備，法律風險仍顯著提高。謝祐綸表示，儘管業者主張「已簽同意書即視為同意錄影」，但重點仍在於當事人是否在充分知情下作出有效同意，包括是否理解錄影目的、使用範圍、保存方式及調閱規則。

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謝祐綸指出，法院不僅以「是否簽名」認定同意效力，仍須檢視內容是否明確揭露、條款是否易辨識及是否存在資訊不對等。若同意書以密集小字呈現或未清楚說明錄影用途，恐影響效力；若屬定型化契約，業者須充分揭露並提供合理審閱期間，舉證責任多由業者負擔。

隱匿監視設備或誘簽恐涉刑責

謝祐綸提醒，若診所在未充分說明下倉促要求簽署，或將錄影條款夾雜於大量文件中，即可能被認定未取得有效同意；若涉及隱匿監視設備或以不實理由誘導簽署，也不排除衍生刑事責任。

謝祐綸強調，即便設置監視器最初目的為醫療安全、糾紛舉證或醫材管理，但若影像外流，仍須檢視機構在存取權限、資料保存及內部控管上是否已盡合理注意義務；受害者後續也可主張肖像權、隱私權及人格權受侵害，進而請求精神慰撫金及損害賠償。

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事王昭欽受訪時則指出，醫療院所錄影或錄音應遵守三項原則，第一、錄影目的應限於院所自保、維護公共安全或保障財物安全等必要範圍；第二、民眾應被明確告知，如診所在入口標示「錄音中，請保持微笑」，或註明診所設有錄影錄音設備；第三、錄影資料若外流或被使用於非醫療、非必要目的，即屬超出合法使用範圍。

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