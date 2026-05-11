涉偷拍2收押5交保／光澤醫美創辦人赴中失聯 擬境管

連鎖醫美「光澤」傳出在診間裝設針孔偷拍， 警方清查光澤診間、更衣室等私密空間，確認是否遭裝設偽裝針孔設備。（民眾提供）

王朝輝搜索前1天出境

連鎖醫美「愛爾麗」、「光澤」先後傳出在診間裝設煙霧偵測器、消防照明燈偽裝的針孔偷拍，新北檢警連日搜索轄區五家光澤分店，在三家分店查扣疑似連接至鏡頭的可疑線路及硬碟，拘提多人到案，其中板橋中山店經理陳志敏、總部資訊部門設備主管唐詠傑罪責重大，新北地檢署聲押二人獲准。至於徐姓、諶姓、鄭姓、柯姓及高姓等五名公司資訊部門人員，因涉嫌滅證等罪嫌重大，昨凌晨各裁定五十萬元重金交保；另檢警追加兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂罪嫌，將未成年被害人列為偵辦重點之一，持續深入追查。

檢警接獲家長檢舉，掌握疑有未成年女子被害，檢方複訊時有人指稱，曾看到穿著制服的少女治療，檢方也依據勘驗判讀影像，發現多名病患於診間更衣，涉及性隱私影像，另影像也有多個不連續斷點，疑為刪除敏感片段，將持續數位還原、鑑驗遭刪除或毀損的電磁資料。

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另檢警偵辦光澤過程，發現光澤創辦人王朝輝於檢警搜索前一天前往中國上海失聯，不排除愛爾麗案爆發後，王某交代好拆除針孔監視器、線路滅證後，提前出國避風頭，或因王朝輝「關係良好」，提前掌握訊息避開查緝，有無洩密也是追查重點；由於檢警昨仍無法聯繫王朝輝，檢方將視案情發展，不排除近期發布境管。

擬借提高層 追查涉案規模

此外，考量王朝輝可能長期滯中，不排除借提訊問陳志敏、唐詠傑等高階主管，或找出王朝輝在台灣的代理人，進一步釐清監視器安裝決策過程與目的、影像儲存位置、外流程度、涉案規模及被害人數等。

據了解，到案的徐姓等五名資訊部門員工都表示，受上級指示做事，不清楚後續影像應用。

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