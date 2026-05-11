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    第3家連鎖醫美爆針孔偷拍 台南「研醫明」院長30萬交保

    2026/05/11 05:30 記者王姝琇、王俊忠、許麗娟、羅欣貞／綜合報導
    台南市衛生局九日在中西區「研醫明」醫美診所的美容室天花偵煙器內，發現藏有疑似針孔攝影設備，通報檢警偵辦。（記者王姝琇攝）

    台南市衛生局九日在中西區「研醫明」醫美診所的美容室天花偵煙器內，發現藏有疑似針孔攝影設備，通報檢警偵辦。（記者王姝琇攝）

    美容室偵煙器內 查獲疑似攝影設備

    繼「愛爾麗」、「光澤」連鎖醫美診所傳出涉裝針孔設備偷拍，昨天又爆出第三家。台南市衛生局啟動「醫美診所專案稽查行動」，九日在中西區「研醫明」醫美診所的美容室天花偵煙器內，發現藏有疑似針孔攝影設備，通報檢警偵辦，警方傳訊診所吳姓院長與劉姓女店長，依妨害秘密罪嫌偵辦。檢方複訊後諭令吳男卅萬元交保、劉女五萬元交保。

    警查扣主機 再追是否儲存偷拍影像

    衛生局人員找到疑似針孔攝影設備時，吳姓院長提供病患簽名之文件，聲稱僅錄音，病患知情且同意；警方到場查扣針孔攝影器與電腦主機設備，初步了解此針孔設備不只有錄音功能、還有錄影功能，後續將再追查主機是否儲存偷拍影像。

    據了解，診所人員當時也表示，知情那是監視器，但不是用來偷拍，只是設備尚未從偵煙器外觀更換為監視器，一般醫美診所都會設監視器錄影存證來保障主、客雙方的權益，避免醫療糾紛發生，況且攝影機是裝在做臉的美容室，並非更衣室或浴室，並無偷拍客戶身體隱私的意圖。

    研醫明全國登記四家分店，其中兩家在台南、一家在高雄市、一家在屏東市，南市衛生局當天也查核永康店並未查獲違規錄影設備；高市衛生局到同體系的「吳家明眼科（研醫明整形美容）」稽查，未發現偵煙器型針孔設備，但帶回監視器主機調查。屏東縣衛生局昨前往屏東分店稽查，因該店無營業，聯繫業者也未果，預計十一日再前往調查。

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