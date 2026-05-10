為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    包養搞偷拍 賠188萬和解卻稱她貪財／錢非萬能 法官拒給富商緩刑

    2026/05/10 05:30 記者王捷／台南報導
    楊老闆裝針孔偷拍女友，雖賠188萬和解，法官批評他毫無悔意、迷信金錢萬能、包養就能為所欲為，拒予緩刑，判刑1年。（資料照）

    楊老闆裝針孔偷拍女友，雖賠188萬和解，法官批評他毫無悔意、迷信金錢萬能、包養就能為所欲為，拒予緩刑，判刑1年。（資料照）

    楊姓老闆用針孔偷拍女友性影像，付一八八萬元和解，但一審法官不認同楊男與律師的辯解，攻訐被害人，指控她貪財，還稱女友在包養網站認識的，有需要偷拍嗎？法官認為不是包養就能為所欲為、金錢能解決一切，依無故攝錄他人性影像罪將楊男判處一年徒刑，拒給予緩刑。

    包養也不能為所欲為

    富商被判一年

    楊男與女友交往四個月，並在客廳與臥室等處安裝偽裝成充電器的針孔攝影機，偵測到移動就會自動錄影功能。二〇二三年間，女友到楊男的台南住處過夜，誤將針孔當作相機充電器帶走，才發現內部竟插有記憶卡，始驚覺遭長期偷拍，向台南市警方報案。

    楊男委任兩名律師辯護，否認犯行，辯稱針孔不能側錄只能即時觀看，又說女友會趁機翻動房內物品，因他房內保險箱有數百萬元現金，是為確保財產安全；律師也辯護，影片內也有楊男獨處、自慰影像，證明楊男不知道針孔有錄影功能。

    但法官當庭打臉楊男辯詞，勘驗通話錄音時，楊男曾親口向女友承認「防盜模式下有動作就會錄影」。錄影畫面也顯示楊男在數月內多次親自調整鏡頭，還將設備從客廳移至臥室，且有記憶卡插槽。

    法官更斥責，若楊男早發現女友翻動私人物品，為何遲至幾個月後才將鏡頭移入臥室防盜？楊男還說兩人在包養網認識，不僅曲解女友提告是貪圖金錢，還彰顯楊老闆抱持著「包養就能為所欲為」的迷思。

    法官審酌，楊男雖然用一八八萬元調解金，但抱持花錢就能解決一切的態度，為讓楊男省思其對他人隱私的侵害，並破除他的迷思，加上女友也希望能重判楊男，所以不宣告緩刑，依無故攝錄他人性影像罪，合併判處有期徒刑一年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播