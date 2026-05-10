包養搞偷拍 賠188萬和解卻稱她貪財／錢非萬能 法官拒給富商緩刑

楊老闆裝針孔偷拍女友，雖賠188萬和解，法官批評他毫無悔意、迷信金錢萬能、包養就能為所欲為，拒予緩刑，判刑1年。（資料照）

楊姓老闆用針孔偷拍女友性影像，付一八八萬元和解，但一審法官不認同楊男與律師的辯解，攻訐被害人，指控她貪財，還稱女友在包養網站認識的，有需要偷拍嗎？法官認為不是包養就能為所欲為、金錢能解決一切，依無故攝錄他人性影像罪將楊男判處一年徒刑，拒給予緩刑。

包養也不能為所欲為

富商被判一年

楊男與女友交往四個月，並在客廳與臥室等處安裝偽裝成充電器的針孔攝影機，偵測到移動就會自動錄影功能。二〇二三年間，女友到楊男的台南住處過夜，誤將針孔當作相機充電器帶走，才發現內部竟插有記憶卡，始驚覺遭長期偷拍，向台南市警方報案。

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楊男委任兩名律師辯護，否認犯行，辯稱針孔不能側錄只能即時觀看，又說女友會趁機翻動房內物品，因他房內保險箱有數百萬元現金，是為確保財產安全；律師也辯護，影片內也有楊男獨處、自慰影像，證明楊男不知道針孔有錄影功能。

但法官當庭打臉楊男辯詞，勘驗通話錄音時，楊男曾親口向女友承認「防盜模式下有動作就會錄影」。錄影畫面也顯示楊男在數月內多次親自調整鏡頭，還將設備從客廳移至臥室，且有記憶卡插槽。

法官更斥責，若楊男早發現女友翻動私人物品，為何遲至幾個月後才將鏡頭移入臥室防盜？楊男還說兩人在包養網認識，不僅曲解女友提告是貪圖金錢，還彰顯楊老闆抱持著「包養就能為所欲為」的迷思。

法官審酌，楊男雖然用一八八萬元調解金，但抱持花錢就能解決一切的態度，為讓楊男省思其對他人隱私的侵害，並破除他的迷思，加上女友也希望能重判楊男，所以不宣告緩刑，依無故攝錄他人性影像罪，合併判處有期徒刑一年。

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