誘辦新手機「金融接管」／上班族遭盜刷、偷賣股 2天損365萬

（刑事局提供）

假檢警詐騙手法又進化

假檢警詐騙手法再升級！詐騙集團從過去透過電話騙取個資，近期出現進一步要求民眾購買新手機，下載不明APP，綁定所有信用卡後，要求輸入電信指示碼「**21*」設定來電轉接到詐團手機，進而全面轉接操控手機通訊功能，應付銀行查證後，宛如「金融接管」，遂行盜刷，甚至變賣股票；新北市一名劉姓上班族因此二天被盜刷二六〇萬、股票一〇五萬遭變現。

稱查金流 要求綁信用卡

刑事局表示，今年一月間，五十七歲劉男接獲假冒門諾醫院來電，對方謊稱其證件遭冒用，涉及盜領管制藥品，隨後再由假警察及假書記官透過通訊軟體接續聯繫，要求配合調查並進行視訊筆錄，在對方層層話術誘導下，被害人逐步提供個人資料、信用卡資訊、網路銀行及證券帳密。

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詐團接著要求劉男購買新手機，並提供不明網址指示下載App，再提供一組帳號密碼，要求劉男登入後，將名下所有信用卡逐一感應綁定，聲稱是為了「查證金流」。隨後，詐團指示劉男操作手機，輸入「**21*」加詐團指定門號，完成來電轉接設定；刑事局表示，一旦設定完成，被害人的來電將全面轉往詐團控制的電話，包括銀行針對異常交易所撥打的查證電話，以及銀行主動關懷或進行安全確認，皆可能由詐團冒充回應。

隨後，詐團二天內密集盜刷劉男多家銀行信用卡，共十九筆，達二六〇萬餘元。此外，詐團再登入劉男證券帳戶，迅速變賣持股，套現約一〇五萬元。

手機被控制 等同不設防

刑事局強調，假檢警詐騙已從過去「騙資料、騙匯款」，升級為「買新手機、下載不明APP、綁定信用卡、設定來電轉接、接管金融驗證」的複合型犯罪，目前雖僅有零星個案，但民眾一旦依指示輸入「**21*」並設定指定門號，等同將自己的電話與驗證通道交給詐團，風險極高。

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