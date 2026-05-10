警遭控案發筆錄拒寫蔡晉財名／朝天宮董座兒涉毆曾蔡美佐收押

前立委曾蔡美佐在自家遭人毆傷，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財是帶頭者。（民眾提供）

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐十七日凌晨在家遭三十多人圍毆事件，法院裁定羈押涉案的朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等五人。家屬並在社群PO文質疑警方吃案。家屬指出，被害人在製作筆錄指稱有看見蔡晉財在現場，警方則拒絕把他的名字寫在筆錄上；對此北港警分局澄清表示，接到報案即到場處置，同步啟動相關勤務作為，絕無延誤或隱匿。

曾蔡美佐位在北港大同路住家，七日清晨四點多遭三十多名白衣男子闖入，曾蔡美佐走出家門查看時，一群人即拿起路旁的交通路牌朝住家丟砸，隨即上演「全武行」，混亂中曾蔡美佐倒地、蜷縮在地上，兒子及親友有多人受傷。

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事件發生引起各界關注，在臉書、IG、Threads等社群引起熱議，有自稱是曾蔡美佐的家屬PO文質疑警方包庇，並指出，家人受傷倒地，請現場警方叫救護車，警方要他們自己叫。製做筆錄時，被害人指稱有看見蔡晉財在現場，監視器也拍到他的畫面，但警方拒絕把蔡晉財的名字寫在筆錄，直接說「他的名字不能提。」

北港分局：絕無延誤或隱匿

北港警分局澄清指出，警方在接獲報案後大約在四點三十分和三十二分兩度透過系統自動撥打一一九請求派遣救護車；北港派出所值班警員於四點三十五分再以值班電話通報一一九；現場員警並於四點三十六分以手機主動聯繫一一九，請求增派共三輛救護車到場救護。

北港警分局表示，吃案指控與事實不相符，案發後即依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，並由縣警局刑警大隊、北港分局及警政署刑事局共組專案小組，全力追查涉案人員，積極釐清案情。

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