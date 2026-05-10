全台調查愛爾麗 衛福部：最重廢照

愛爾麗集團前天發聲明允諾消費者退費，但消費者指控，台南西門店卻以未查獲針孔拒絕退費，好不容易協調後，還要等一個月，憂心業者如果遇到財務狀況，消費者就求助無門。（民眾提供）

醫美集團愛爾麗遭爆涉嫌在診間以針孔設備偷拍病患診療過程，並涉及預收療程費用等爭議，引發外界關注。衛福部將於明天（十一日）行文給愛爾麗各地診所所在的六都及新竹縣衛生局，要求依法查處，若查有違法事證，恐涉及「醫療法」第一〇八條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，最重可處一個月以上、一年以下停業處分，甚至廢止開業執照。

衛福部醫事司副司長劉玉菁昨天表示，愛爾麗涉及的針孔偷拍及預收費用等情事，可能符合停業處分要件，將由地方衛生局依查核結果進一步認定與裁處。依「醫療法」規定，醫療機構若從事不正當業務，可處五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並視情節輕重，裁處部分或全部停業。

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錄影若合法 須病患同意

針對診間錄影爭議，劉玉菁強調，現行醫療機構本就有病人隱私維護規範，若因醫療需求需錄影，必須事前清楚告知病患並取得同意，否則即屬違法。「合法錄影一定是公開且經病患知情同意，與針孔偷拍完全不同。」

她也指出，若影像被用於非醫療目的，甚至外流，除涉及「醫療法」第七十二條病人隱私規範外，也可能衍生其他法律責任。

加強醫療機構隱私保護

此外，衛福部預計十三日召開會議，邀集地方衛生局及醫界團體，檢討醫療機構隱私保護與查核機制。

愛爾麗提撥一億元信託

愛爾麗醫美集團昨天則發出聲明，宣布明天（十一日）將提撥一億元成立「會員保障信託基金」，由專業律師與會計師監督管理、定期對外說明進度，信託金額也將視後續實際情況適時調升，以保障會員權益。

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