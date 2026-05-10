聖宜台北市站前店 非針孔卻拍到私密除毛

台北市知名的聖宜醫美診所，被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面。 警方昨前往聖宜醫美診所臨檢查察，在各診室並未發現隱藏式針孔攝影機，但各診間設置可目視的攝影監視器，卻可以拍到消費者全貌。（圖取自聖宜醫美診所官網）

李姓負責人被函送偵辦

台北市聖宜醫美診所也被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面。台北市警中正一分局根據報案，昨日前往臨檢查察，在各診室並未發現隱藏式針孔攝影機，也沒有拆除的痕跡。但各診間設置可目視的攝影監視器，卻可以拍到消費者全貌，警方訊後將李姓負責人依妨害秘密、妨害性隱私罪嫌函送檢方偵辦。

警：沒針孔也無拆除痕

據了解，近日各大醫美診所紛紛被傳出醫療診間暗藏針孔攝影機，檢警也大動作進行搜索查察。不料，在北市中正區的知名醫美診所「聖宜診所」也遭指控疑似未告知消費者下，暗中偷拍下她們私密處除毛畫面。

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稱只會拍到醫師卻不實

據受害的消費者報案指控，她自二〇二三年起，在北市站前店進行私密除毛療程，近期在傳出醫美診所有針孔事件後，她也親自前往聖宜詢問，得到員工證實「有裝監視器」，但卻強調「只會拍到醫師頭部」，這讓她覺得氣憤，認為隱私權受侵害。

轄管北市警中正一分局忠孝西派出所，昨日中午前往聖宜診所台北站前店進行調查了解，在各個診室並沒有發現有暗藏的針孔式攝影機，但確有裝設公開式的攝影監視器和鏡頭。警方同時針對各攝影監視器的設置據點和周邊作清查，也沒有發現拆卸等痕跡。

不過，警方調查發現，站前店裝置的監視器，可以拍到整個診所的運作和工作情形，因此查扣提告消費者的相關病歷，並且再次重複確定每個診間的監視器狀況，作為蒐證證據保全。

警方目前排除有涉嫌裝針孔偷拍等情事，但診間設置公開的監視錄影器錄影內容，仍涉嫌違法，於是將李姓負責人製作偵訊筆錄，訊後依法函送法辦。

有沒簽同意書 各說各話

聖宜診所則透過律師表示，消費者在進行相關醫美時，都有簽署相關同意書，其中也包括錄音錄影，這即是代表同意，如果每個人都簽了同意書，事後再說沒有注意到的話就比較不好。

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