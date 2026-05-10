光澤醫美 疑急刪畫面滅證

光澤診所集團創辦人王朝輝在案發前一天前往上海，動向成焦點。（取自IG）

創辦人天后御用名醫王朝輝 案發前一天去上海

知名醫美集團「光澤」也爆出診間偷拍疑雲！案情持續升溫，其中，板橋中山店經理陳志敏、IT（電腦資訊與一般修繕）設備維修部門主管唐詠傑，昨天被新北地院裁定羈押禁見。此外，警方在判讀查扣的主機與硬碟的影像時，發現多名病人在診間的私密影像，且眾多連續畫面中出現多處「空白」段落，高度懷疑診所在案發後曾緊急刪除敏感片段，警方另拘提IT維修部門五名員工，移送檢方偵辦，進一步調查釐清。

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連續畫面多處空白 疑刪除

除主機、硬碟疑被動手腳外，光澤板橋中山、板橋館前與三重正義等分店，都疑有監視設備遭拆卸的痕跡。

據調查，該診所IT維修部門共有五名成員，由唐姓主管領導，新北市警局板橋分局昨凌晨至中午，陸續將五名成員全數拘提到案。警詢時，五人均採取「切割」策略，聲稱僅是受僱聽命行事，對於監視器裝設的具體位置與規劃毫不知情，且他們否認進行監視器拆除作業，僅負責拆除後牆壁或天花板的補土修復。

IT人員切割：受僱聽命行事

警方表示，目前到案的光澤員工，包含昨到案的五人在內，態度多為「避重就輕」，意圖規避法律責任，口徑非常一致。警詢後，依妨害性隱私及散播不實影像罪嫌，將這五人移送新北地檢署複訊。

根據警方扣回的主機與硬碟清查，確定已發現多名病人在診間的私密影像。令人起疑的是，警方在判讀影像時，發現眾多連續畫面中出現多處「空白」段落，高度懷疑診所在案發後曾緊急刪除敏感片段。

由於光澤診所使用的監視系統較為老舊，欲恢復遭刪除的影像難度極高，警方表示將全力排除困難進一步解析，並釐清受害者身分。

案件爆發後，創辦人王朝輝醫師的動向成為焦點，深耕醫美界廿年的他，曾因傳出為歌壇天后王菲施打「童顏針」而聲名大噪，有「天后御用名醫」之稱。檢警調查發現，王男目前人在中國上海，出境日期剛好在案件爆發的前一日，也就是五月七日，且他在當地擁有事業體及不動產，在中國發展得不錯。基於以上種種背景，王男赴中動機不免讓人多做聯想，目前檢警已高度關注其行蹤，不排除發布境管等強制手段。

光澤診所也傳診間偷拍疑雲，板橋中山店經理陳志敏（戴口罩者）遭收押。（資料照）

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