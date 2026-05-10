為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前立委曾蔡美佐在家 遭30多人圍毆 朝天宮董事長之子 羈押禁見

    2026/05/10 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，犯嫌重大、有串證之虞，法院裁定羈押禁見。（民眾提供）

    前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，犯嫌重大、有串證之虞，法院裁定羈押禁見。（民眾提供）

    八十多歲前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐與兒子及親友共七人，七日凌晨在住家遭卅多人圍毆受傷，雲林檢警偵辦三天以來陸續拘提廿一名涉案人，其中，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等五人因涉嫌重大、有滅證及串證之虞，法院裁定羈押禁見。

    檢警拘提21涉案人 收押5人

    七日清晨四點多，曾蔡美佐位在北港大同路住家有卅多名白衣人靠近，曾蔡美佐走出家門查看，遭一群人拿起交通路牌朝住家丟砸，多人拳打腳踢之下曾蔡美佐被推擠倒地，蜷縮在地，兒子曾維斌及五名親友身上也有多處挫傷，曾蔡美佐送醫治療中。

    雲林地檢署、雲林警方及刑事局共組專案小組偵辦，檢方表示，案發至昨天共拘提廿一人到案，五人收押禁見，包括蔡晉財及廿一歲陳男、十九歲蘇男、卅二歲蔡男及卅三歲邱男。

    衝突原因 犯嫌均未合理說明

    雲林地院表示，本案犯嫌，檢方均以有勾串共犯、證人之虞聲請羈押，院方考量被告所述與卷內其他到案共犯所述有所出入，且尚有其他共犯未到案，加上為何會在媽祖遶境盛典之際突然往被害人家中衝去、並發生激烈衝突？均未能合理說明，考量僅有羈押方式能確保後續偵查作為，准予羈押，並禁止接見通訊。

    據指出，拘提到案犯嫌都供稱，僅認識其中一、二人，其餘並不認識，因為酒後看見前方有人被打才跑上前，以致造成肢體衝突。蔡晉財也否認有教唆及毆打，並指稱是看到前方有人起衝突趕緊上前勸架。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播