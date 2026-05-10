前立委曾蔡美佐在家 遭30多人圍毆 朝天宮董事長之子 羈押禁見

前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，犯嫌重大、有串證之虞，法院裁定羈押禁見。（民眾提供）

八十多歲前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐與兒子及親友共七人，七日凌晨在住家遭卅多人圍毆受傷，雲林檢警偵辦三天以來陸續拘提廿一名涉案人，其中，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等五人因涉嫌重大、有滅證及串證之虞，法院裁定羈押禁見。

檢警拘提21涉案人 收押5人

七日清晨四點多，曾蔡美佐位在北港大同路住家有卅多名白衣人靠近，曾蔡美佐走出家門查看，遭一群人拿起交通路牌朝住家丟砸，多人拳打腳踢之下曾蔡美佐被推擠倒地，蜷縮在地，兒子曾維斌及五名親友身上也有多處挫傷，曾蔡美佐送醫治療中。

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雲林地檢署、雲林警方及刑事局共組專案小組偵辦，檢方表示，案發至昨天共拘提廿一人到案，五人收押禁見，包括蔡晉財及廿一歲陳男、十九歲蘇男、卅二歲蔡男及卅三歲邱男。

衝突原因 犯嫌均未合理說明

雲林地院表示，本案犯嫌，檢方均以有勾串共犯、證人之虞聲請羈押，院方考量被告所述與卷內其他到案共犯所述有所出入，且尚有其他共犯未到案，加上為何會在媽祖遶境盛典之際突然往被害人家中衝去、並發生激烈衝突？均未能合理說明，考量僅有羈押方式能確保後續偵查作為，准予羈押，並禁止接見通訊。

據指出，拘提到案犯嫌都供稱，僅認識其中一、二人，其餘並不認識，因為酒後看見前方有人被打才跑上前，以致造成肢體衝突。蔡晉財也否認有教唆及毆打，並指稱是看到前方有人起衝突趕緊上前勸架。

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