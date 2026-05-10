光澤醫美也爆偷拍 收押經理、設備主管 疑有未成年者受害 3家分店查扣可疑器材

知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出偷拍，板橋中山店經理陳志敏（中）訊後聲押禁見獲准。（資料照）

繼連鎖醫美診所「愛爾麗」爆發系統性針孔偷拍案，另一知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的偷拍監視設備，新北檢警八日搜索轄區五家光澤分店，其中在三家分店天花板查扣疑似連接至鏡頭的可疑線路及硬碟，甚至疑有未成年患者受害，帶回三人釐清案情，昨晨訊後將板橋中山店經理陳志敏、總部IT設備部門（負責電腦資訊維修與一般修繕）主管唐詠傑由證人改列被告，並聲押禁見二人獲准，全案擴大偵辦中。

創辦人王朝輝人在中國上海

未取得聯繫 不排除發布境管

光澤診所在全國有十四家分店，新北檢警搜索轄內的五家。據悉，光澤創辦人王朝輝人在中國上海，檢警尚未取得聯繫，不排除發布境管；警方昨下午再移送五名IT部門員工，檢方漏夜訊問中。

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法官裁定指出，陳、唐二人有滅證、勾串及逃亡之虞，裁准收押禁見，所涉罪名為，刑法無故攝錄他人性影像罪及身體隱私部位罪、兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂罪、違反個人資料保護法等四罪。

檢警昨搜索光澤的新北五家分店，其中在板橋中山、板橋館前與三重正義等分店，發覺疑有監視設備遭拆卸的痕跡，並從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器線路，將三名證人帶回調查，且查扣辦公室電腦硬碟及會員資料。

初步清查發現有消費者在不知情下遭偷拍隱私部位，且疑有未成年人受害，認定陳、唐嫌疑重大，改列被告聲押禁見獲准。檢警偵辦重點除了保全證據，還要持續追查安裝的決策過程與目的、影像是否外流、犯案規模、被害人數等。

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