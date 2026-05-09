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    首頁 > 社會

    針孔到處藏 北市咖啡廳老闆偷拍近10年

    2026/05/09 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    仟日咖啡廳已永久停業。（取自Google Map）

    仟日咖啡廳已永久停業。（取自Google Map）

    位於台北市大同區的仟日咖啡廳負責人徐維隆，以偽裝成芳香劑、電動刮鬍刀的微型攝影機偷拍女性如廁、洗澡及更衣畫面，犯案地點除了咖啡廳，更包含其位於三重的租屋處以及出遊時所居住的高雄、花蓮、台東民宿，甚至連去韓國、日本都不忘偷拍同團的女性友人，犯案時間橫跨近十年之久；士林地檢署近日依妨害性隱私等罪起訴徐男。

    用芳香劑、刮鬍刀針孔偷拍

    調查發現，徐男透過罐狀芳香劑、電動刮鬍刀外觀且具錄影功能之微型攝影機，進行偷拍行為，被害人幾乎無法察覺其惡劣行徑；而他除涉嫌在咖啡廳偷拍，並在前往高雄、花蓮、台東出遊時，在民宿廁所內偷拍同行友人，甚至來其租處的友人。如廁時也被他偷拍。

    誇張的是，徐的偷拍足跡甚至延伸至國外，其中包含二〇一四年、二〇一五年間，其遠赴日本東京、韓國首爾時，偷拍同行友人，並將影片帶回國內，上傳至Google Drive等雲端硬碟備份以利保存。

    檢警追查發現，徐男偷拍取得的影像內容，包含被害人洗澡時的正面裸體、如廁、更衣影片等，被害女性至少有廿人；且徐男還對偷拍影像分類，用被害人暱稱、角度等為命名檔名，其中包括「廁所正面」、「廁所側面」、「洗澡」、「更衣」以及「NG」字樣等。

    檢方近日偵結起訴徐男，建請法院沒收本案扣押的手機、平板電腦、筆記型電腦、外接硬碟、記憶卡等。

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