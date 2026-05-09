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    首頁 > 社會

    詐五金行闆娘近5千萬 車手判6年半還要全賠

    2026/05/09 05:30 記者葉永騫、李立法／屏東報導
    警方起出詐騙的上千萬元款項。 （屏東縣警局提供）

    警方起出詐騙的上千萬元款項。 （屏東縣警局提供）

    屏東知名五金行張姓老闆娘誤信詐騙集團設下的圈套，加入投資股票群組，連續八次繳交投資款項，短短一個多月被詐騙四千八百三十五萬元。警方獲報逮捕詐團指派取款的女車手潘培芬，屏東地方法院依詐欺取財罪將她判刑六年六月，民事方面則判決潘女須全額賠償張婦損失。

    潘女所屬詐騙集團在通訊軟體LINE設立「超揚投資群組」，向張婦佯稱投資股票、虛擬貨幣可獲豐厚利潤，張信以為真，自去年七月起，陸續交付款項給假冒投資專員的詐團車手，總計交款八次，金額達四千八百三十五萬元。

    拿地抵押 車手落網才醒

    潘培芬聽從暱稱「豪豪先生」的詐團高層指示，先到超商列印詐欺集團偽造的「超揚投資股份有限公司存款憑證」及超揚公司工作證後，佯稱是該公司專員，出面向張婦取款，並將得手贓款交給上游詐團成員，以此方式製造金流斷點，潘女多次取款，共拿到五萬五千元酬勞。

    據了解，張婦對詐團話術深信不移，結果愈陷愈深，直至家人發現張婦向親朋好友及金融單位借錢，還拿土地去抵押，才驚覺事態嚴重，趕緊阻止親友不要再借錢給她，但張婦不相信自己受騙，等到警方逮獲車手潘女後，張婦才醒悟，但被騙的巨款已拿不回來。

    潘女落網後坦承犯行，但對案情及上游詐騙成員交待不清，並表明沒有錢可以賠償被害人，遭檢方聲押獲准。屏東地院依詐欺取財罪重判潘女六年六月徒刑，裁定續押；張婦向潘女提告求償，法官判決潘女賠償張婦被騙損失的四千八百三十五萬元。

    屏東警方逮捕女車手並起出詐騙的上千萬元款項。 （屏東縣警局提供）

    屏東警方逮捕女車手並起出詐騙的上千萬元款項。 （屏東縣警局提供）

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