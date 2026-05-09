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    為了朝天宮董事 兩家從友好到漸行漸遠

    2026/05/09 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家遭數十人圍住，曾蔡美佐（紅圈者）一度想上前制止。（民眾提供）

    前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家遭數十人圍住，曾蔡美佐（紅圈者）一度想上前制止。（民眾提供）

    國定民俗「北港朝天宮迎媽祖」宗教盛事，前天發生朝天宮前董曾蔡美佐在住家遭一群白衣人毆傷事件，曾家人直指帶頭施暴者是該宮現任董事長蔡咏鍀的兒子。這兩位朝天宮前、後任董事長之間，到底有何恩怨？據地方人士說，二人原本關係不錯，後來因為參選朝天宮董事競爭激烈，關係逐漸疏遠。

    曾蔡美佐早年在雲林政壇頗有影響力，曾擔任兩屆立委、兩任省議員、兩屆雲林縣議員，也擔任過第五屆、六屆及第八屆朝天宮董事長。

    據指出，曾蔡美佐擔任第六屆董事長後，第七屆交棒給被稱為「縱貫線教父」的胞弟蔡永常；當年一直在外地發展的蔡咏鍀回北港，也加入參選朝天宮董事，當選且擔任副董事長。

    第八屆改選時，曾蔡美佐回鍋，與蔡永常、蔡咏鍀三人同場競爭，蔡咏鍀有意爭取董事長，卻在董事意外落馬，曾蔡美佐與蔡永常姊弟「網內互打」爭取董事長，由曾蔡美佐當選。

    第九屆時蔡咏鍀、曾蔡美佐都參選董事，結果曾蔡美佐董事落選，最後由蔡咏鍀當選董事長；地方人士說，蔡咏鍀年輕時就離開北港很長一段時間，但回鄉後努力經營，打出一片天，基層實力穩固，第十屆改選時，曾蔡美佐一度放話要參選，但是最終沒有選，本屆第十一屆，由兒子曾維斌出馬當選董事。

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