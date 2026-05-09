前立委曾蔡美佐在家遭毆 朝天宮董座兒拘提到案

朝天宮董事長蔡咏鍀提供另一段影片，強調兒子蔡晉財（紅圈者）是去阻擋勸架，沒有打人。（民眾提供）

警再拘10人 已20人到案

八十歲前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐的住家，前天遭到大約卅名白衣男子攻擊，曾蔡美佐與擔任北港朝天宮董事的兒子曾維斌、以及在場親友共六人被打傷，警方連續兩天拘提廿人偵辦。曾家人PO網指控，發動暴力的帶頭者是雲林縣副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財，而蔡晉財也在第二波調查之列，警方昨天對其初訊後，將蔡男移送雲林地檢署，交由承辦檢察官進一步複訊。蔡咏鍀則說，兒子是去幫忙阻擋的。

曾維斌的兒子昨天受訪指出，在網路PO文指控蔡咏鍀兒子帶了將近五十人來叫囂、打人者，是他的妹妹，主要是根據其他被害人看見蔡的兒子在現場，也有影片。

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蔡咏鍀：兒子是幫忙阻擋

蔡咏鍀對此回應稱：「他們太過份了，兒子雖有在現場，但是去攔外面的人，怎麼變成兒子打人，現場影片看得很清楚。」

曾家：勸架為何要躲兩天

不過曾維斌的兒子補充說，被害人看到蔡的兒子是跟那一群人一起來的，也一起走，若是去勸架為什麼要躲兩天，他們已把相關證據交給警方，相信檢警會秉公處理。

前天清晨四點多，曾蔡美佐位於雲林北港大同路的住家，瞬間出現三十多名白衣男子靠近，曾蔡美佐走出家門查看時，一群人拿起路旁的交通路牌朝其住家丟砸，接著上演「全武行」，一陣混亂中，曾蔡美佐倒地、蜷縮在地上，送醫診斷為壓迫性骨折，送醫後住院觀察中，曾維斌等人身上也有多處挫傷。

警方前天已經先行逮捕十人，其中一名陳姓男子收押、另有二人六萬元交保；警方昨天再度拘提十人到案，包括蔡咏鍀的兒子蔡晉財。

發生暴力事件後，一度傳出警方「吃案」，雲林警方昨天強調，此與事實不符，警方對於對於任何暴力犯罪案件均秉持迅速處置、依法偵辦原則，並以保障民眾生命安全為優先。

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