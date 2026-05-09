愛爾麗翻版？光澤3分店診間監視器被拆走

光澤診所板橋中山店被檢舉設置隱藏式監視設備，光澤否認有針孔。圖為板橋館前店。（記者徐聖倫攝）

檢警扣回可疑影像線

繼連鎖醫美診所愛爾麗集團針孔偷拍案後，另一家知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出疑在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備，新北地檢署昨天指揮新北市警方，鎖定新北市的光澤五家分店展開搜索，其中有三家分店被警方扣回疑似連接鏡頭的可疑影像線路及硬碟，帶回三名分店經理釐清案情。

另一方面，檢警偕同衛生局人員昨天也前往光澤宜蘭羅東分店稽查，對診間、更衣室等私密空間進行地毯式清查，確認是否有違規情事？相關事證仍待檢警調查釐清。

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光澤：無秘密偷拍

光澤診所在全台有十四間分店，其中新北市有五間。該診所昨天發出聲明表示，診所因安全管理、現場記錄及公共秩序維護，設有公開可見的攝影設備，現場所使用的攝影設備為一般可辨識設備，非隱藏式或針孔攝影器材，並無刻意隱瞞或秘密偷拍。

據了解，愛爾麗偷拍案延燒之際，有網友在Threads發文「板橋府中光O，5樓也有煙霧偵測器，每次除毛雷射都在這間暴露下體。」檢警獲悉後查知，被指涉的是光澤診所板橋中山店。

為慎重起見，檢警因此協同衛生局人員，對光澤板橋館前店、中山店均展開搜索。各分店搜索時間均超過八小時，其中警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等三家分店，發覺疑有相關裝備遭拆卸痕跡，將三名分店經理帶回調查，另從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器影像線路，以及辦公室內的硬碟及會員資料。

​店經理都說不知情

警方表示，三間分店經理初訊時供稱，對於監視系統如何裝設及用途並不知情，目前將三人列為證人，全案將朝妨害秘密罪方向偵辦。

消費者稱不知有錄影

另有光澤診所的消費者稱，診所在進行醫美手術或治療行為前，提供給消費者的同意書中，完全未提及任何有關攝影或監控的內容。

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