愛爾麗偷拍 石崇良：不可原諒應停業

愛爾麗高雄中山店貼出近期無法辦理退費和施做療程的公告。（記者許麗娟攝）

偷拍非偶然過失 而是有目的性的行為 要求從速嚴查

大型連鎖醫美集團「愛爾麗」近日爆出診間涉裝設針孔攝影設備，病患在不知情下遭偷拍的犯罪事件，還被指涉違規預收醫療費用，引發外界譁然。衛福部部長石崇良昨天重話抨擊，此案並非單一個案，而是集團旗下多家診所都有類似情形，不是偶然過失，而是有目的性的行為，情節重大、不可原諒，已要求地方衛生局從速嚴查，並應給予停業處分。

請繼續往下閱讀...

石崇良昨晚表示，目前掌握情況顯示，愛爾麗在診間裝設攝影鏡頭，涉及病患隱私侵害，且並非個別員工行為，而是集團性問題，這是明知故犯，衛福部已要求醫事司責成地方衛生局從速、從嚴查辦。

預收醫療費也違規

石崇良說，除偷拍爭議，愛爾麗還涉及預收醫療費用。衛福部多年前即已明令禁止醫療機構以療程、套裝等方式預收醫療費，但愛爾麗不僅違規預收，且規模龐大、非一兩件個案，光是這一條就已經屬情節重大，可處停業處分。

石崇良表示，未來將把「是否有侵害病人隱私的監控行為」納入督考重點，加強醫美診所監督管理，避免類似事件再度發生。

高雄兩分店主機被查扣

另一方面，新北地檢署查出愛爾麗高層涉緊急指示設備商，將台中（含）以北的十家分店針孔設備拆除，集團總裁常如山等三人已遭羈押偵辦。但位於高雄新興區、左營區的兩家分店，也被高市衛生局發現診療間天花板有拆機痕跡，通報司法機關追查，檢方昨指揮警方搜索，拆下監視器主機並帶走相關顧客名冊。

檢警表示，高雄尚無人報案遭偷拍，是否涉及妨害秘密等罪，要視取得的物證再做進一步調查比對。

高雄市長陳其邁表示，針對醫美診所爆發偷拍事件，已指示副秘書長王啟川成立「防偷拍專案小組」，鎖定多個潛在風險地點進行聯合稽查。

行政院消保處統計，截至昨天傍晚，全台愛爾麗申訴案件為三六二件。消保官表示，愛爾麗聲明尚未施作的課程可全額退費，應公布退費方案，消費者也可先保全證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法