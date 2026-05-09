利用職權 索賄綠能業者 前麥寮鄉長蔡長昆 判刑5年半定讞

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆任內利用鄉長職權，向綠能業者勒索320萬元，被判刑5年6月定讞，須入監服刑。（資料照）

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆，任內利用鄉長職權，向綠能業者達德能源集團勒索三二〇萬元，一審法院依藉勢藉端勒索財物罪將他判刑五年六月，上訴後維持原判；案件再上訴至三審，最高法院認為原判決無違誤，駁回上訴，蔡被判刑五年六月定讞，須入監服刑，法院隨即通知檢方啟動防逃機制。

德商開發風電 回饋為名要錢

判決指出，二〇二〇年間蔡男得知德國達德集團的創維公司將在鄉內開發陸域風電，利用鄉長職務發文，責令創維公司停工，或以替鄉民爭取回饋金、賠償金為由發動抗爭。蔡的友人、白手套陳英南，則以其與蔡的關係深厚，能左右蔡的決定，向達德集團要求給予「定作管路工程」利益，因陳不符承包條件才未取得承攬工程。

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達德能源公司前董事長王雲怡擔心，若停工一個月的成本損害將超過四千三百萬元，透過雲林縣前議長沈宗隆邀蔡見面，蔡要求在麥寮鄉即將設置的八支風機，每支須給付四十萬元，合計三二〇萬元，雙方達成協議後交款。

必須入監服刑 啟動防逃機制

收賄案爆發後，蔡長昆在偵查時承認犯行，繳回犯罪所得，雲林地院依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪將他判刑五年六月，褫奪公權四年。蔡認為量刑過重，主張其已在偵查階段坦承犯行及繳回犯罪所得，提起上訴。

二審高等法院台南分院認為，蔡的犯罪情節無值得同情之處，一審判決未過重，駁回上訴；最高法院也認為原判決無違誤，全案定讞。

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