政院拍板／盜採砂石可判5年罰5千萬

近來各地屢傳盜採砂石，嚴重破壞環境景觀也危及公共安全，政院昨通過「土石採取法第三十六條修正草案」，提高罰鍰上限、增訂刑責。圖為台中神岡砂石遭盜採。（資料照）

為遏止非法採取土石，行政院會昨通過「土石採取法第三十六條修正草案」，提高罰鍰上限、增訂刑責，未經許可盜採罰鍰提升二倍至最高一千萬元。針對意圖營利者，增訂五年以下有期徒刑，得併科最高五千萬元罰金；如因違法行為致人死傷，最高處無期徒刑、併科一億元罰金。

「高雄美濃大峽谷」案引發關注，盜採砂石案嚴重破壞環境景觀也危及公共安全，經濟部去年底著手修改「土石採取法」第卅六條，加重處罰。根據修法草案，修法處罰的行為人，不限於實際從事採取土石行為者，也包含參與的地主、僱主、駕駛及相關人等，均得依法重罰。

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經濟部指出，過去罰則讓部分違法行為人認為即使遭到裁罰仍有利可圖，導致盜採行為持續發生，不僅破壞國土資源，更衍生公共安全風險。此次修法以「嚴懲不法牟利」及「強化環境恢復」為核心，具備「精準打擊、阻斷不法、環境恢復」三大效益。

根據草案，未經許可採取土石者，罰鍰上限提高至一千萬元外，針對意圖營利的違法行為人，增訂處五年以下有期徒刑，並得併科最高五千萬元罰金；如因違法行為致人死傷，將依情節加重處罰，最高可處無期徒刑，並得併科一億元罰金。

草案也強化沒入機制，查處機關裁罰時，得當場沒入違法行為所使用的機械設備及載運車輛，立即阻斷違法持續擴大；對於意圖營利的違法行為，其使用的相關設備及車輛，不論所有權歸屬，一律強制沒收，以提高違法成本並防止再度流入不法用途。

修法也確立整復規範，對於違法場址整復使用的物料、實施方法及相關事項，將由中央主管機關會商相關機關後公告訂定，確保全國整復執行標準明確一致；並明定整復過程不得使用廢棄物，防堵二次污染，若屆期「未依規定」整復者，處以連續處罰。

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