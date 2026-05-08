80歲曾蔡美佐遭惡煞重摔骨裂

前立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐住家遭數十名白衣男子闖入、打人，警方目前已拘提涉案十人。（取自網路社群「黑色豪門企業」）

北港媽遶境 50多名白衣煞直闖前朝天宮董事長家

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」活動於本月五日起登場，不料昨天凌晨傳出前立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐住家遭數十名白衣男子闖入，見人就打，導致曾蔡和其子曾維斌等六人受傷。警方表示，已拘提涉案十人，依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦，訊後三人聲押、五人交保。

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警拘10人 3聲押5交保

網路社群平台「黑色豪門企業」昨天下午傳出一段影片，數十名白衣男子在曾蔡美佐的住家前叫囂，還能聽到敲打聲，隱約聽到「打呼死」呼喊聲，更有男子拿著一支橘紅色三角錐往住家內丟。

白衣男還點名喊打呼死

曾蔡美佐表示，昨天凌晨四點左右與兒子曾維斌等六名親友在住家等候千里眼、順風耳將軍隊伍抵達，未料數十名白衣男子進入住家，大喊「曾蔡美佐」，她聽到後先站起來看，結果白衣男子就朝曾維斌毆打，還作勢要朝她毆打，更揚言「打呼死」，接著她被白衣男拉起重摔在地。

曾蔡美佐強調，完全不清楚為何這群男子要到住家毆打她，她已經八十多歲了，最近都在台北，前三天才因媽祖遶境回雲林，這場混亂也導致她骨椎疑似骨裂，原本醫生說要開刀，但她年歲已長，希望灌骨漿即可，相關案件就讓警方好好處理。

曾維斌表示，住家交通錐、花盆都被當成武器，他仔細觀察白衣男子，先是徒手毆打，再拿出棍棒共兩波攻勢，初判有五十多名男子滋事，不知道對方是誰，已請警方趕緊處理。

疑與曾家有舊怨

據了解，雙方疑似先前有恩怨，白衣男子這一方藉著酒後壯膽滋事。北港警分局表示，目前警方已拘提主嫌及相關犯嫌等十人到案，全案將依聚眾鬥毆、傷害及違反組織犯罪防制條例等罪嫌法辦。

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