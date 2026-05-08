愛爾麗前員工也憂被拍 挺身報案

愛爾麗承諾未施作課程全額退費 ，但前往退費的顧客質疑退得不夠爽快。（記者李惠洲攝）

愛爾麗集團涉入針孔偷拍客戶風波，引發全國消費者不安，台南一位該集團的前員工，任職期間也不知道竟有偽裝成煙霧偵測器的針孔，暗中窺視著店內一舉一動，近日看到新聞報導後大為惶恐，擔心自己在不知情下遭側錄影像，已主動報警；她表示，為捍衛隱私，因此決定挺身報案。

有消費者稱退費遭拒

愛爾麗：未施作課程全退費

另有消費者表示，前往診所要求退費但遭拒，該民眾為此前往管轄愛爾麗台南市中西區分院的台南市警二分局諮詢，但尚未提出告訴。愛爾麗醫美集團則在昨天下午發出聲明，除向大眾致歉，並表示積極配合司法調查，依法提供資料，基於偵查不公開，現階段不對個案細節額外說明。

請繼續往下閱讀...

對於消費者退費權益，愛爾麗聲明宣布，全面開放未施作課程退費，為維持作業順暢，集團設立專責窗口提供專人協助，退費流程方面，消費者需先透過線上客服，或向原購買分院預約登記，完成登記手續後，工作人員將依序排程，協助安排後續退費進度，確保消費者權益獲得保障。因退費涉及金額核對與個人資料確認，暫不提供線上退費服務。

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，被害者除能提出刑事告訴，也能依民法一八四條侵權行為規定求償，除財產損失，還可以依照民法第一九五條請求精神慰撫金；法界人士提醒，民眾若認為自己有被偷拍疑慮，向警政機關報案時，最好能提供前往醫美診所的時間區段，以利調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法