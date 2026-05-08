上千人受害 正妹律師領軍討公道

愛爾麗針孔風波已經有超過千人受害，部份受害者已經委任李欣庭律師協助處理 。（翻攝自理然法律事務所精英團隊）

律師李欣庭也去消費過

愛爾麗醫療集團爆發針孔偷拍事件，該集團客戶、會員遍及全台，事發後造成眾多消費者憂惶不安，擔心成為偷拍受害對象，甚至檢警的調查方向認為，也有未成年的兒少受害者。台北市府法務局及新北市法制局統計至昨天下午，已分別受理五十四件及五十七件該診所消費爭議申訴案，將研議啟動團體訴訟。至於「愛爾麗醫美消費者自救會」LINE群組，已突破千人，過去也曾消費過的理然法律事務所所長李欣庭律師，已接受部份消費者委任，負責處理本案。

也有未成年兒少受害者

台北市法務局主任消保官林傳健指出，已與消費者文教基金會及台灣消費者保護協會保持密切聯繫，針對本案涉及全國連鎖醫療集團、多據點及大量潛在受害者的特性進行評估。

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李欣庭律師表示，目前已協助當事人初步風險篩選，包括是否曾於相關期間至特定門市接受療程；是否曾進入疑似設置設備之診療空間；是否接受需脫衣、更衣等高度私密性療程；療程時間是否與設備存在期間具重疊可能。

李欣庭提醒，後續如果可以證實當事人曾於設備存在期間進入診療間等，即使尚未確認影像是否外流，仍可能涉及隱私權及人格權侵害，並作為後續法律救濟之基礎。

消基會提醒保留相關證據

消基會提醒，曾於相關診所接受療程消費者，若發現自己曾在裝有疑似針孔設備空間內接受療程，應儘保留療程紀錄、收據及會員資料，並保留診所內部照片或社群貼文、預約紀錄與對話截圖、曾進入診療空間位置資訊，及相關心理就醫或精神壓力證明等證據。

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