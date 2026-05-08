愛爾麗爆偷拍／婦團批系統性侵害的高度惡行

愛爾麗醫美集團爆發偷拍案，因偷拍需受害者提告才能懲處，現代婦女基金會呼籲消費者，主動提出相關刑、民事告訴等，勿讓不肖商人輕易脫罪卸責。（記者吳柏軒攝）

消基會直指醫倫、消保、人格權侵害、個資及管理失靈 重大制度危機

全台有二十家分店、分院的愛爾麗醫美集團爆發大規模偷拍，不少消費者表示不知道有偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機在監控拍攝。現代婦女基金會表示，此事非單一偷拍案件，而是濫用職權，系統性侵害他人身體隱私的高度惡行；消費者文教基金會也認為絕非單純個案，而是涉及醫療倫理、消費者保護、人格權侵害、個人資料保護，及醫療場所監視設備管理失靈的重大制度性危機。

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現行規範相對簡易

醫改會籲修正醫療法

醫改會呼籲衛福部修正「醫療法」有關患者隱私保護規範，並借機對醫療院所內涉及病患隱私的場所進行全面性盤查。衛福部表示近期將發函各地衛生局，要求衛生單位全面盤查愛爾麗集團旗下診所。

婦團強調，愛爾麗集團犯行涉及廣大消費者私密影像，甚至恐涉及長期性暴力產業鏈的重大案件，呼籲檢警持續擴大追查，也籲各縣市依法加重裁罰愛爾麗診所與行為人。

現代婦女指出，愛爾麗一邊收取高額醫美費用，一邊側錄消費者身體隱私，甚至可能涉及大規模私密影像蒐集與流通，該行為已超越個人犯罪，是濫用職權，系統性侵害他人身體隱私的高度惡行。

醫改會執行長林雅惠表示，醫療法規範診間等涉及患者隱私的空間，錄音錄影需經醫病雙方同意，但現行規範相對簡易，未細部載明相關作業準則；英國等其他國家對錄製範圍、知情同意書格式等均有詳細規範，甚至明確界定「合理必要情境」。林認為，衛福部應明確說明「合理必要的錄製情境」，避免讓診間成為醫療院所錄音錄影灰色地帶。

消基會強調，該案凸顯我國對於「半公共空間」防偷拍制度的重大缺口，政府應全面清查高隱私醫療場所監視設備、建立高隱私醫療空間禁止錄影原則、強化醫療場所錄影告知義務、建立醫療消費重大隱私事件強制通報制度，並完善團體訴訟與精神損害賠償制度。

愛爾麗集團總經理劉貞華（左）500萬交保、雙手插在口袋步出地檢署。（記者王藝菘攝）

愛爾麗集團總裁常如山（左2）、針孔業者謝金亨（左）被聲押禁見。（記者王藝菘攝）

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