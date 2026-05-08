愛爾麗偷拍》常如山涉指示滅證 收押

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、設備商謝金亨（左）聲押禁見。（記者王藝菘攝）

被害者眾多且有少女 特助、設備商也收押

新北檢警偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店偷拍案，追查發現，至少台中以北就有十家分店裝設煙霧偵測器偽裝的針孔竊錄消費者，且被害者眾多，還有少女受害，集團總裁常如山等高層疑在事件曝光後，指示設備商急拆監視器主機滅證，昨依刑法的無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像等四罪，聲押禁見常如山、特助張元齡、設備商謝金亨三人，法院於今凌晨零時許裁准三人羈押禁見。

同案被告女總經理 500萬交保

常男所涉罪嫌，最重者可處一年以上、七年以下徒刑。新北地檢署偵辦認為，常男等三人罪嫌重大且有串、滅證之虞，依此建請羈押禁見；同案被告愛爾麗總經理劉貞華，昨獲五百萬元交保及限制出境出海，劉女否認偷拍，聲稱有告知消費者。

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檢警扣十台主機、數十具針孔

檢警追查，愛爾麗在新北板橋、新莊、林口、永和店、台北忠孝、站前、南京店、桃園店、台中文心、崇德等十家分店裝設針孔，另高雄等也有分店疑出現拆除痕跡。案經一名在板橋店做體雕療程的女客戶揭發，謝男當天就開車前往各分店沿途拆卸主機，板橋店主機內容則遭格式化。

檢警追至台中攔阻謝男，扣下十台主機及數十具針孔，並找到七名被害者提告，案情直指常男等人疑知情、涉案及緊急指示謝滅證，有集體犯罪之嫌；因分店位於不同縣市，經協調統一移由新北地檢署偵辦。

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