立保保全金庫主管 2年偷搬走8千萬

立保保全爆發監守自盜案，涉案林男被羈押。圖與本案無關。（資料照）

虛增客戶需求A錢 公司查帳發現主動報案 林男收押

立保保全爆發監守自盜案！桃園市八德金庫、具有十年資歷的林姓主管，涉嫌利用職務之便，兩年內A走八千四百萬元，並於今年四月離職，公司查帳發現後報案，桃園地檢署指揮刑事警察局偵辦，拘提卅七歲林男到案，贓款早已花用殆盡，檢方訊後向桃園地方法院聲請羈押獲准。

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立保保全為國內專業護送鉅款的保全公司，為各大銀行、連鎖賣場等，提供現金運送、整理券鈔、匯款、兌零服務等服務，林男在桃園整鈔中心擔任副管理師，涉嫌利用為客戶繕打訂單的機會，在出入庫借支明細業務文書上，虛增客戶需求的金額，再列印交由整鈔中心審核，待中心出金後，林男就將虛增的金額A走。

林男以每二至三天頻率、每次十到卅萬元不等，兩年來以螞蟻搬家方式，總計侵占八千四百萬元，也因其熟悉所有作業流程，得以誆騙總公司派來的稽查人員。

今年四月離職之後就不知去向，公司查帳時才發現短少，立即向刑事局報案，警方成立專案小組追查。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官塗又臻指揮刑事警察局偵辦，上月廿一日拘提林男到案偵辦，但是贓款早已不知去向，疑似被林男賭博、還債等花用殆盡，且他居無定所，多以網咖為家，檢方訊後以其涉犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪、詐欺取財罪等，向桃院聲押獲准，並持續追查有無共犯。

立保保全︰客戶、股東權益不受影響

立保保全表示，此案為公司盤點自有庫存現金出現短少，查核發現疑似員工涉案，主動向刑事局報案協助偵辦。因案件尚在偵查中，不便透露相關內容，唯此案損失為公司自有資金，客戶、股東權益全都不受任何影響。

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