2.8萬噸建築廢棄物濫倒鹿谷 起訴22人

北部建築廢棄物載至鹿谷鄉私人土地傾倒，環保局人員到場發現挖土機還在作業。（南投地檢署提供）

郭姓業者處理北部工地建築廢棄物，由南投縣鹿谷鄉張姓地主提供二筆土地供傾倒，郭男找廖姓曳引車業者聯絡十九名司機，載運這些建築廢料到鹿谷傾倒，堆積如小山，達二萬八七九〇公噸，郭再買合法土餅、級配掩蓋，省下處理費五一八〇萬餘元，南投檢方將郭、張等二十二人依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

郭姓業者處理包括新北林口等地的建築工地廢棄物，找到南投縣鹿谷鄉張姓男子，由張無償提供兩筆土地，供其傾倒填平土地，前年五月由擁有多部曳引車的廖姓業者，找十九名曳引車司機，到工地載運包含拆除的鋼筋、混凝土塊、水泥紐澤西護欄、瀝青、水管、塑膠布等建築廢棄物，到鹿谷鄉張姓地主的兩筆土地傾倒，郭姓業者並請人買合法的土餅、級配，填在建築廢棄物上方，以掩蓋非法建築廢棄物。

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南投縣環保局接獲檢舉前往稽查，發現建築廢棄物堆置面積達一六三二餘平方公尺，高度十四‧七公尺，重量高達二萬八七九〇公噸，該建築廢棄物清理需要五一八〇萬餘元，也就是郭男偷倒而省下的清理費。

南投檢方與南投縣調查站、保七總隊第三大隊，經一年多的偵辦，近日將提供土地的張姓地主、郭姓業者、廖姓曳引車業者，以及十九名曳引車司機，以違反廢棄物清理法「無許可文件非法處理廢棄物」罪嫌起訴。

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