骨灰甕、墓碑混廢土 3.2萬噸偷埋雲彰農田魚塭

雲林檢方偵破不法集團，將殯葬廢棄 物的土方回填彰、雲農地及魚塭，甚至還傾倒在台74甲線旁山坡地。（雲林地檢署提供）

污染範圍兩公頃 雲檢起訴10公司35人

雲林地檢署日前破獲一起大型廢土不法回填集團，台北某營造公司莊姓副理為節省高額清運費，將營建混合物虛報為一般土方，廢土還夾雜骨灰甕、墓碑等，粗估違法將共三．二萬公噸廢土回填至雲林、彰化等處農地及魚塭，節省約六四〇〇萬處理費，昨天偵查終結將涉案十家公司卅五人起訴。

檢方指出，該公司承攬台中東豐生活圈快速道路隧道工程，因施工區為墳墓區，土方夾雜骨灰甕、墓碑等，依規應屬「營建事業廢棄物」，但四十七歲莊男為省處理費，對外虛報為一般土方，再以每噸八百元和六十三歲余男簽訂餘土運送契約。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，余男與六十六歲劉男等人策劃整體犯罪模式，讓砂石車進入僅繞行土資場動線後，由地磅站人員收取運送憑證，使帳面上呈現「已進場處理」，建構看似合法但完全未經處理的土方，將其非法棄置。

檢方表示，劉男與多家車隊成立LINE群組聯繫，形成高度即時化調度作業，由四十七歲周男等人鎖定低窪農地、魚塭等，以協助免費填土等話術降低地主戒心、非法回填廢土方。

牟利一千六百萬

檢方統計，營造公司節省處理費約六四〇〇多萬元，余、劉等人獲一六〇〇多萬元不法所得，而廢棄土方分別被非法回填至雲林東勢、西螺、斗南、彰化市等四處，總計近兩公頃，相當兩個標準足球場，依違反廢棄物清理法及水土保持法等罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法