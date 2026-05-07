愛爾麗恐觸4罪 最重判5年、罰百萬

台中市衛生局稽查2家診所發現都有裝設疑具有攝影功能的煙霧偵測器，已移送檢方偵辦。 （衛生局提供）

愛爾麗連鎖醫美新北市板橋店，被查獲裝設煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，且已知不止一家分店裝設。博理法律事務所的陳少璿律師表示，本案除涉妨害秘密、妨害性隱私罪，恐還涉犯個資法第十九條、二十條，非公務機關對個人資料蒐集或處理，須有增進公共利益的必要、免除當事人危險、經當事人同意等特定目的，且須符合比例原則，否則面臨最高五十萬元罰鍰；若將影像用於營利，還有刑事責任，最高可處五年徒刑、得併科最高一百萬元罰金。

此外，台中等處分店亦被發現診療間有監視設備，衛福部醫事司強調，未經患者同意在診間等具隱私空間攝影，違反醫療法，最高可處廿五萬元罰鍰。

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刑法三一五之一條的妨害秘密罪規定，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者，或無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位者，處三年以下有期徒刑。

妨害性隱私及不實性影像罪章，被載於刑法三一九之一條至三一九之六條，其中規定，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處三年以下有期徒刑。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，診所如大廳等公共空間可裝設監視器，但診間等涉及病人隱私的空間，不論基於任何考量，只要進行錄影，事前一律要告知患者，取得雙方同意，否則即違反醫療法第七十二條規範，該條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。

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