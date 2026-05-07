北中南大搜查 查扣10分店主機／愛爾麗針孔案 受害眾多 已7人提告

愛爾麗新莊店負責人被以證人身分帶回警局，協助釐清案情。（記者徐聖倫翻攝） 台中市衛生局稽查2家診所發現都有裝設疑具有攝影功能的煙霧偵測器，已移送檢方偵辦。 （衛生局提供） 高市衛生局突襲稽查愛爾麗診所，發現疑似裝設監視器侵犯隱私，真相有待進一步釐清。 （高市衛生局提供）

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出針孔偷拍疑雲，除新北板橋分店被查出診療間有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭、新北其他分店有鏡頭拆除痕跡外。台中市衛生局兩天兩度稽查北屯崇德及西屯文心兩間分店，分別於諮詢室、針劑室及診療室等區域發現監視設備及煙霧偵測器，至於主機，已被謝姓設備商拆除，衛生局依刑法《妨害祕密罪》移送台中地檢署偵辦釐清。

急拆分店針孔 謝姓設備商移送

高市衛生局昨日稽查轄內愛爾麗二診所，發現疑有非法錄影裝置，一家分店天花板有移除監視器痕跡，另一家分店治療室內有裝設監視器並標示錄影中，疑有妨害秘密之虞，相關事證積極釐清中。另外，南市衛生局昨日也前往轄內愛爾麗中西區一家、東區二家分店行政稽查，查核結果無明顯違規情事。

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愛爾麗集團總部在台南市，全台共有二十家直營分院。據點分布為台北市四間、新北市四間、桃園市二間、新竹二間、台中市二間、台南市三間、高雄市二間，以及跨區設立的頭皮管理分院。

外傳台中兩家診所裝設煙霧偵測器造型針孔攝影機，在台北案情爆發後已於三日緊急拆除，中市衛生局前日及昨天二次前往稽查，現場發現監視設備及煙霧偵測器，要求業者出示偵測器商品型錄、商品說明書，及提供消防圖以確認設備位置，昨天也會同警、消稽查，逐一拆下煙霧偵測器檢查及功能鑑定，以釐清是否提前拆除針孔裝置或有攝錄功能。

新北檢警偵辦也發現，案發後，設備商謝男共拆除愛爾麗十家分店的主機，其中也包括台中西屯文心及北屯崇德店，疑意圖滅證，目前檢警已查扣十家分店的主機。新北檢警過濾監視器並調閱病歷後發現被害者眾多，已找到七名被害者提告，其他被害人身分尚須進一步清查並確認是否提告。

台中地檢署則表示，因妨害秘密屬告訴乃論之罪，台中二分店尚未接獲有人報案，待收到台中市衛生局的函文後進行分案，再由檢察官進行調查釐清。

愛爾麗集團負責人常如山與其他重要幹部昨被檢警拘提，目前無法取得集團回應。

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