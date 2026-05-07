愛爾麗針孔案 拘提總裁常如山 設備商受指使 拆監視器滅證

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店涉嫌裝設針孔鏡頭，檢警拘提總裁常如山。（記者王定傳攝）

新北地檢署偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店涉嫌裝設煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，追查發現，謝姓設備商在本案曝光後疑受人指示，從台北到台中沿途拆監視器主機涉滅證，昨啟動第二波行動，搜索愛爾麗台北辦公室、新北板橋、新莊、林口、永和四分店及愛爾麗總裁常如山台北住處、廠商辦公室等八處，並以妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌拘提常及其特助張男、設備商謝姓工程師，同時約談總經理劉貞如，漏夜偵訊中。

謝男從台北到台中 拆除主機

檢警搜索8處 偵訊總經理等

全案起於一名卅歲女性顧客五月一日，前往愛爾麗板橋店進行體雕療程時，發現店內疑裝有煙霧偵測器針孔攝影機，除錄影存證、向警方報案，並在社群發文提醒大家小心。據悉，警方一日受理後約談板橋店員工，三日搜索時發現監視器鏡頭雖存在，但主機不翼而飛，循線發現是謝男所為，即報請新北檢指揮偵辦。

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檢警調查，謝男一日疑受人指示，開車前往新北四分店、台北忠孝、站前、南京店、桃園店、台中文心、崇德共十家分店拆主機。

警方三日晚間在台中發現謝男行蹤，並在謝男車上及辦公室查扣愛爾麗濁水溪以北共十家分店的監視器主機及部分針孔設備，且板橋店主機已遭格式化。

檢警因此帶回常、劉等高層及以證人身分約談新北四分店負責人，釐清他們是否涉案、知情；據悉，分店負責人均供稱不知情，謝男則不願詳述是誰設計並將監視器裝設在診間。

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