宜蘭縣社會處承辦員 涉貪羈押

宜蘭縣社會處葉姓承辦員涉貪收賄，被法院裁定羈押。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府社會處葉姓女約用人員，涉嫌利用審核職權，長期向轄下社區發展協會索賄，後因要求加碼遭拒，刻意刁難退件而被檢舉，不法所得初估數萬元；檢方四日約談複訊後，依涉犯貪污違背職務收賄重罪聲押，宜蘭地院認為葉女犯罪事實明確且有滅證及勾串之虞，裁定羈押禁見。

葉女在社會處任職十五年，熟悉長照補助相關規定，但被檢廉查出二〇二三年起涉嫌利用審核補助款職權，向某社區發展協會索取賄賂，以協助護航核銷為由，每月索取千元不等賄款。

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去年葉女嫌棄賄款太少，要求提高金額，協會拒絕後自行送件卻遭百般刁難，甚至不予核准。廉政署接獲檢舉，報請檢方指揮偵辦，宜蘭地檢署四日搜索社會處，帶回葉女，並查扣電腦及文件等。

案發後，葉女還將通訊紀錄刪除，企圖掩蓋聯繫軌跡；由於她轄管多個協會，經手補助款高達上千萬元，檢方將擴大偵辦，追查是否還有向其他單位索賄？四日深夜向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

宜蘭縣政府社會處回應，在輔導社區執行長照業務時，均有建立書面審核與實地審查機制，若有任何人員涉及違法，必須負起相關民、刑事責任，後續會配合司法調查。

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