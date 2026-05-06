「毒駕就是故意殺人」新婚夫控時速恐飆180

高男駕BMW撞死二人，自己也因翻車，加護病房觀察中。（資料照）

三十歲男子高柏凱駕駛BMW轎車，在彰化市撞死吳姓機車騎士與開車的翁姓女子，他自己也受傷送醫，警方抽血與尿液檢測出安非他命反應，證實為毒駕，彰化警分局派員在醫院戒護，防止他逃逸及串證，檢方也開立拘票，將在他出院時拘提到案，死者翁女父親哽咽說，如果可以打人，他絕對會找高男算帳。

醫院指出，高男頭部受創，出現空氣進入顱內的「氣腦」症狀，於加護病房觀察中，他未來將面臨公共危險、違反毒品危害防制條例及毒駕致人於死等刑事咎責，還有民事鉅額賠償。

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死者翁女的父親說，愛女與丈夫吃宵夜，就被毒駕撞死，他們至今沒有接到來自高男或家屬的任何道歉。翁父還說，女兒跟前男友育有年幼孩子，後來與施姓丈夫結婚，結婚不到一年，如今夫妻天人永隔，身後留下幼兒，令人難過。

翁女的丈夫則指出，高男案發前時速恐高達一八〇公里，完全閃不掉，毒駕就是故意殺人，司法應判高男死刑。吳姓老翁的家屬也痛批高男，要求政府嚴懲毒駕。

高男的街坊鄰居也說出，高男開BMW的排氣管聲浪噪音吵人，在巷內開車速度飛快，是當地頭痛人物，還有人說高男水電工作不穩定，曾被地下錢莊討債，買BMW的錢恐怕也是借來的。

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