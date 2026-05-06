愛爾麗集團橫跨兩岸 年營收數十億

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝社群網站）

​愛爾麗醫美集團傳出針孔事件，女消費者發文指控去愛爾麗板橋分院進行體雕療程，在個人診療間更衣後，發現天花板角落有煙霧偵測器偽裝的針孔攝影機。院方人員回覆，「不知道」，愛爾麗集團為此發布聲明，全面檢討改進。

愛爾麗集團聲明︰全面檢討改進

​愛爾麗集團昨天聲明指出，有關診所的監視設備爭議，集團已全力配合檢、調、主管機關調查，因相關細節涉偵查不公開，現階段無法詳述細節，希望社會大眾見諒，待案件告一段落，會對外界詳細說明，化解各界疑慮。

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此外，集團診所內監視設備設置，目的在確保醫療品質、維護藥品與器材安全，絕無侵害消費者的個人隱私，對監視設備爭議，集團虛心接受各界質疑，已進行全面檢討及改善。最後對於造成消費者困擾、提告，集團已專案處理，儘速向告訴人溝通，希望化解告訴人疑慮，也將透過專案小組向告訴人進行協調。

愛爾麗集團創辦人常如山是台南軍人家庭出身，父親為退役軍官，退伍後從基層業務員起家，曾販售過淨水器與美妝品。二〇〇二年在台南創立首家醫美診所，憑藉敏銳商才與南部人情味服務，將品牌擴張至兩岸，打造出年營收數十億元的醫美帝國，事業版圖橫跨醫美、健檢、生技及地產。

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