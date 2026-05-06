女客扮柯南揭發偷拍／檢警大搜查 醫美集團 針孔鏡頭被拆

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。 （翻攝社群網站）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店爆發診療間天花板被裝設煙霧偵測器偽裝的針孔攝影機，為了清查其他分店是否也被裝設針孔，檢警昨天大規模搜查愛爾麗醫美集團雙北分店，發現新北的分店針孔鏡頭已被拆除，已查扣主機、相關線路及無線傳輸裝置進一步調查。

殘留線路及無線傳輸裝置

這起知名醫美集團針孔案起因於V姓女子日前前往板橋分店進行體雕療程時，發現一具疑由煙霧偵測器偽裝的針孔攝影機，因此扮演柯南蒐證，堅持報警後，才揭發此起重大針孔偷拍事件。

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據了解，五月二日，三十歲V女在Threads上PO文，指她一日到XXX醫美診所板橋店進行體雕療程…換完衣服，發現個人診療間天花板角落有一具長得像煙霧偵測器的不明裝置，二度詢問美容師，僅獲回覆是「煙霧偵測器」，不過，她仔細查看後，發現這個裝置似乎沒有開口可以讓煙霧進入，「但除了正對床的那一格，其他格都是封起來的。唯一沒有封起來的那一格，裡面疑似有圓圓的鏡頭。」

被害V女並指，為了保護自己，當下拍照、錄影存證，甚至還伸手輕敲了敲它一、二下，離開診所後，她利用Google的以圖搜圖功能，找到疑似同款裝置，而網站上面商品名稱清楚寫的是：「煙霧探測器型…監視攝影機」。

V小姐於當晚七時廿分重返該診所，要求院方提供該「煙霧偵測器」的型號或購買紀錄，現場診所人員僅表示確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，也無法提供任何證明。

她PO文指出，「從沒想過這件事有可能發生在自己身上，知名連鎖醫美集團的診間，疑似有針孔攝影機。院方人員卻否認，一概回覆『不清楚、不知道、要問總公司…』」，因此立即報警。

新北市警局海山分局、鑑識人員當晚到場拆開偽裝的煙霧偵測器，確定其中為攝影機（標示針孔鏡頭尺寸、附帶一組帳密），攝影機過電連接一條線。

交刑事局數位鑑識還原

警方目前初步勘驗查扣、採證鏡頭、主機，發現疑遭刪除跡象，全部送交刑事局數位鑑識還原；科偵警方指出，類似數位鏡頭，目前都可透過連接無線網路，傳送至雲端或手機儲存，將持續追查疑犯，掌握雲端儲存裝置去向。

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