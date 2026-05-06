女客控板橋店 煙霧偵測器藏針孔 愛爾麗疑爆偷拍 警查扣器材拘提1人

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭；台北市警局與相關單位稽查愛爾麗分店。（北市法務局提供）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店日前遭女客戶指控，店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，警方前日起稽查相關分店，其中，新北市警方發現有分店亦裝有針孔痕跡，但已遭拆除，僅查扣監視器主機及相關線材，新北地檢署昨也指揮警方拘提一名謝姓男子到案說明，訊後請回，全案將朝妨害秘密及妨害性隱私等罪偵辦。

擴大稽查 有些分店有針孔痕跡

該案起於，一名三十歲的女性顧客五月一日前往愛爾麗連鎖醫美板橋店做體雕療程時，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，嚇得趕緊穿上衣服，除了對偷拍器材錄影存證外，也向新北市警察局海山分局報案，並在社群發文說明過程及相關照片提醒大家小心。

請繼續往下閱讀...

新北警方獲報後，認為店內人員反應與單一安裝針孔偷拍的案件大不相同，憂心同醫美集團位於新北市內的其他分店，也可能出現相同狀況，因此報請新北地檢署指揮偵辦。

續釐清安裝者 訊號等影像去向

檢察官前日起指揮警察局婦幼隊、海山、新莊、永和、林口分局偵查隊偕同衛生局前往新北市轄區內的各個分店擴大稽查，有些分店有裝設針孔鏡頭痕跡，昨也拘提五十五歲謝姓男子到案說明，事後請回，持續釐清安裝者及電磁訊號等影像去向。

台北市警局認為轄區內的分店也可能有相同狀況，市刑大科偵隊昨也與衛生局及法務局，至愛爾麗位於轄內的四個分店執行聯合稽查，不過，經實施反針孔偵測，現場未查獲偽裝型針孔攝影機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法