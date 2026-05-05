警連破城隍車隊、明仁會黑幫詐團

前彰化縣議員洪柏葳詐欺案判刑後，發監前夕再涉案。（資料照）

前彰化縣議員洪柏葳 入監前又被吸收當車手

檢警連破黑幫詐團！彰化檢警查獲自稱「城隍車隊」的詐騙集團，該集團成員以文武判官等稱號，並吸收前彰化縣議員洪柏葳當車手，集團成員共四十二人落網；刑事警察局則逮捕竹聯幫明仁會台北分會幹部許景帆等七人，許男全盤否認犯行遭羈押，檢警正擴大追查背後詐團金主。

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彰化檢警偵辦呂姓男子（卅一歲）為首幫派分子涉犯擄人勒贖等案件，追查後發現是詐欺集團內部處理旗下車手黑吃黑贓款所衍生，呂男等人擄走五名詐團車手凌虐、拍不雅影片，逼簽本票勒索贖金，已遭檢方起訴，呂嫌等人為了滲透地方勢力，還曾籌畫參選地方民代，藉以掩飾集團黑道幫派背景。

城隍車隊成員自稱七爺、八爺

檢警擴大偵辦後，從二〇二四年十二月起至今年四月，前後發動五波搜索，共逮捕四十二名同夥，清查被害人五十餘人，並追徵及攔阻不法所得約新台幣一千餘萬元。

檢警還發現，該集團自稱「城隍車隊」，旗下成員均以「七爺」、「八爺」、「文判官」、「武判官」及「牛將軍」等為稱號。

其中，彰化縣前議員洪柏葳（卅七歲）於二〇二四年底向詐騙被害人面交時遭逮，法院判刑一年五個月，發監前夕洪又犯案，去年九月再度落網，警方查出，洪柏葳也被「城隍車隊」吸收擔任車手，目前已因前案入監服刑。

刑事局調查，竹聯幫明仁會台北分會所組假投資詐團從前年三月開始運作，廿五歲許男先用國外黑莓卡上網規避查緝，再透過網路ATM測試是否為遭警示的金融卡，確認安全才派車手前往提領贓款，新竹縣橫山一名退休婦人遭假投資詐騙九百萬元畢生積蓄，警方逮獲少年車手溯源追查而破獲全案，共查出全台至少二十二名被害人，總損失逾二五〇〇萬元。

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