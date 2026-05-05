虐殺師鐸獎女師 5度判死變無期／最高檢非常上訴︰判決違法

最高檢針對高雄師鐸獎退休女師命案量刑爭議，向最高法院提起非常上訴。（資料照）

高雄市十年前發生師鐸獎退休女老師遭虐殺命案，凶手劉志明原依強盜殺人罪五度判處死刑，後經高等法院高雄分院更四審認其具更生可能，改判無期徒刑確定。最高檢察署認為，本案牽涉殺人案件量刑標準，包含計畫性是否足以作為認定情節最重大之罪的核心標準，仍有統一見解必要，昨向最高法院提起非常上訴。

最高檢強調，本案判決結果雖並非對被告不利，但涉及重大殺人案件量刑標準的重要法律問題，包括犯罪是否具計畫性，能否作為判斷是否屬於情節最重大之罪的標準，以及是否得僅以計畫性作為唯一決定因素，均有釐清與統一見解的必要。

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最高檢指出，更四審判決在適用法律上存有多項違誤，原判決引用「公民與政治權利公約」相關規定，認為隨機、偶發且非計畫性的強盜殺人，不屬於情節最重大之罪，據此未判處死刑；無論公約或憲法法庭相關判決，均未以是否具計畫性作為判斷是否屬於最重大犯罪的標準，原判決有不當適用法則的違法。

最高檢表示，原判決一方面認定被告在公共場所隨機挑選不特定對象下手，行徑冷血且對社會衝擊重大，一方面卻又認為此類隨機犯行的非難性低於計畫性犯罪，理由前後矛盾，違反一般經驗法則與論理法則；另外，原判決雖認定犯行情節嚴重，卻僅以非計畫性為由排除「情節最重大之罪」，與最高法院一貫強調應綜合量刑因素審酌的原則不符。

在事實認定部分，最高檢認為，原判決未依證據充分釐清被告殺人動機，也未將其強制性交行為納入量刑評價，即逕行認定不屬最重大犯罪，存在適用證據法則不當及理由矛盾問題。

另就強盜部分，最高檢強調，原判決既認定被告已取得被害人車鑰匙並離開現場，卻仍認定屬強盜未遂，而非既遂，亦有適用法則不當的違法。

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