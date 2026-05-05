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    自由日日Shoot》彰化毒駕2死 「跟家屬道歉很難嗎」／新婚夫求救妻 毒駕男稱頭暈拒絕

    2026/05/05 05:30 記者湯世名／彰化報導
    彰化市昨日發生毒駕車禍釀兩 死兩傷悲劇，被撞女駕駛送醫 仍傷重不治。 （圖由消防局提供）

    彰化市昨日發生毒駕車禍釀兩 死兩傷悲劇，被撞女駕駛送醫 仍傷重不治。 （圖由消防局提供）

    三十歲男子高柏凱昨天毒駕釀成重大車禍，造成一名即將抱孫的吳姓老翁慘死，以及一對共乘轎車的夫妻遭猛烈撞擊，二十四歲翁姓女駕駛傷重不治，施姓丈夫輕傷；夫妻的親友PO文說，他們夫妻倆才結婚不久，有一個小孩，老天爺對他們夫妻倆太殘忍；據了解，翁女與施男今年大甲媽遶境時還一起捐出一百個蛋塔送香燈腳享用，兩人熱心公益，不料會遭此重大浩劫。

    男子高柏凱昨天清晨駕駛BMW轎車行經彰化市中華西路時，先撞死一名六十四歲吳姓機車騎士後，再撞擊一輛白色轎車，導致二十四歲新婚的翁姓女駕駛身亡，新婚丈夫輕傷。一起毒駕的車禍造成兩個家庭破碎。

    死者翁姓女駕駛的施姓丈夫昨上網PO文痛批高男及其家屬，他還說當下只能用手壓住妻子血流不止的傷口，並請高男幫忙救人，不料對方竟稱頭暈且找不到手機，他到現在還在自責，高男與家屬卻完全沒有來向家屬道歉，「一句道歉很難嗎」。

    吳姓死者的女婿悲痛表示，他太太即將臨盆，原本還要給阿公抱孫子，如今再也抱不到孫子了，呼籲司法嚴懲毒駕。

    女婿憤怒說，他的岳父昨天一如往常騎機車前往市場賣菜，「一個正常老百姓只是去上班，怎麼會遇到這種毒駕？」吳男在市場幫忙賣菜長達二十年，每天清晨出門工作，如今卻因毒駕遭遇死劫，再也無法回家與親人團聚。女婿表示，他太太即將臨盆，「原本爸爸很期待當阿公，這是喜事，現在突然這樣，叫我們怎麼接受？」

    肇事高男的父親昨天在醫院接受媒體訪時指出，對於其兒子造成重大死傷表示道歉；他兒子平常做水電工作，昨天要去南部，本身雖有抽菸但不會喝酒，以前曾經吸食安非他命，但現在已經沒有吸食。

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