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    自由日日Shoot》源頭防制毒駕 法務部推戒癮機制

    2026/05/05 05:30 記者吳昇儒、劉詠韻、王冠仁／台北報導
    彰化市昨日發生毒駕車禍釀兩死兩傷悲劇，被撞女駕駛送醫仍傷重不治。 （圖由消防局提供）

    彰化市昨日發生毒駕車禍釀兩死兩傷悲劇，被撞女駕駛送醫仍傷重不治。 （圖由消防局提供）

    毒駕嚴重是否要再加重刑責？法務部表示，毒駕部分已多次修法提高刑責，強化處罰密度，但仍會持續廣納民意，研議是否再行修法。

    法務部指出，最近一次修正毒駕相關法條是二〇二三年十二月，當中新增毒駕抽象危險犯之處罰類型並多次提高刑責，強化處罰密度。現行有關單純不能安全駕駛者，將可判處三年以下有期徒刑，併科罰金三十萬元；致重傷者，則處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；致人於死者，則處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科兩百萬元以下罰金，法務部政務次長黃謀信強調，要不要再修法將廣納民意研議。

    法務部與專責毒品案的資深檢察官指出，目前已與醫療院所合作推出戒癮與再犯預防課程，透過醫療介入與司法監督雙軌並行，協助施用毒品者降低依賴、遠離毒品，從源頭斷絕毒駕風險；對曾涉及毒駕的個案，也會視情況轉介接受治療與輔導，強化其風險意識與自我控制能力。

    該檢察官指稱，修法或有一定嚇阻作用，但實際成效仍有待觀察，須從法制面與實務面並行考量；單純加重刑度未必足以達到成效，須綜合犯罪趨勢、執法作為及相關預防措施等多面向因素，方能整體評估其預防效果。

    國立中正大學犯罪防治學系教授許華孚認為，毒品種類非常多，每種毒品對生理影響也不盡相同；目前警方只有唾液快篩試劑作為偵辦利器，除非發現當事人身上或車上有毒品或眼神、講話失控，才較容易發現有施用毒品情形。

    許華孚建議，可透過修法，提升毒駕的罰則，減少此類案件，或是設計相關的毒駕檢測表，加強第一線員警同仁觀察駕駛人是否有無毒駕徵候，以進一步防制。

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