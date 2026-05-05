自由日日Shoot》毒駕滿街跑 平均1天查獲36件／警署擬推拒測即逮捕 連坐處罰

彰化市昨日發生毒駕車禍釀兩死兩傷悲劇，被撞女駕駛送醫仍傷重不治。 （圖由消防局提供）

彰化市及新北市連續兩天發生重大車禍，釀成二死悲劇及撞變電箱造成街頭一片狼藉，兩案均確定為毒駕，刑事警察局指出，配合警政署全面啟用快篩試劑，積極攔截潛在危機，今年一至三月查獲三二二三件，平均每天查獲三十六件。警政署也強調，防制毒駕刻不容緩，仍需持續多管齊下，包含修正刑事訴訟法將毒駕納入得聲請預防性羈押的犯罪類型，並大幅提高刑法中的毒駕刑度以重懲不法。

刑事局統計，二〇二三年及二四年因毒駕尚未被認定是「抽象危險犯」，這兩年毒駕查緝件數分別仍有三一五件、二六一九件，但二〇二四年底開始認定毒駕為「抽象危險犯」，意即「還沒實際發生，但有可能發生」，二〇二五年警方查緝數字即大幅攀升至八六五九件，去年底唾液快篩上路執法，今年預估可能破萬件查緝毒駕；另據警政署統計，今年一至三月已有六人因毒駕死亡。

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今年毒駕已奪6命

警方說，過去警方查處毒駕案件，常面臨事後被動採尿的辦案瓶頸，去年底引進唾液毒品快篩試劑後，第一線員警查緝效能大幅躍升，相較於去年同期尚未配發試劑時的一一八九件，今年初的攔阻量能已成長近三倍，有效阻止更多可能發生的嚴重傷亡事故。警政署強調，這不僅是單純的治安事件，更須結合交通與司法策略，為能徹底讓吸毒者離開駕駛座，目前正積極展開跨部會協調，落實後端處置的配套措施。未來唾液檢測陽性或拒測者，無須逐案請示地檢署，將逕行以現行犯逮捕；同時將嚴格審查毒駕犯嫌易科罰金的資格，全面落實實質入監服刑原則。

警建議預防性羈押

此外，政府相關單位也著手推動多項修法工作，包含修正刑事訴訟法將毒駕納入得聲請預防性羈押的犯罪類型，並大幅提高刑法中的毒駕刑度以重懲不法，道路交通管理處罰條例也規劃增訂連坐處罰機制，藉由強化同車乘客的共同監督責任，期盼透過修法與嚴格執法，全面阻絕毒駕犯罪。

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